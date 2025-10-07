Aktualizacja: 07.10.2025 14:44 Publikacja: 07.10.2025 14:15
Foto: Adobe Stock
Zawiadomienie dotyczy serwisu znajdującego się pod adresami Zbiornik.com oraz Zbiornik.tv. Po zalogowaniu można tam zamieszczać i oglądać zdjęcia, filmy i transmisje na żywo o seksualnym charakterze. Jak opisała we wrześniu Wirtualna Polska, najchętniej oglądana transmisja była prowadzona pod hasłem: „Oceniamy żonki, wysyłajcie zdjęcia”. Użytkownicy serwisu udostępniali w niej zdjęcia lub nagrania kobiet, sugerując, że zostały one wykonane bez ich wiedzy. W niektórych przypadkach widoczne były twarze kobiet, a także charakterystyczne szczegóły, np. tatuaże.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajrzał do regulaminu serwisu. Akceptując go, użytkownik zobowiązuje się do tego, że korzystając z serwisu nie naruszy praw osób trzecich, a w szczególności oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do wszelkich prezentowanych w ramach serwisu treści, w tym tekstów, obrazów, filmów. Oświadcza także, że ma prawo do swobodnego dysponowania swoim wizerunkiem lub wizerunkiem osób trzecich przedstawionych na zdjęciach, oraz że zachowa te prawa tak długo, jak będzie prezentować owe treści poprzez serwis.
Jednak osoby widoczne na nagraniach lub zdjęciach mogły być nieświadome nie tylko tego, że ich wizerunek zostanie wykorzystany, ale również tego, że w ogóle zrobiono im zdjęcia albo nagrano je w sytuacji intymnej – zauważa Prezes UODO Mirosław Wróblewski. Jego zdaniem mogło zatem dojść do przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, oraz bez żadnej innej podstawy prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), lub w art. 9 ust. 2 RODO, odnoszącym się do danych szczególnych kategorii, do których należą te dotyczące seksualności.
„Wizerunek należy do sfery prywatności każdego człowieka, a nacechowany seksualnie kontekst publikowania wizerunków, naruszający autonomię informacyjną uwidocznionych osób, dodatkowo uzasadnia karygodność i szkodliwość społeczną tego rodzaju działań. Udostępniony zakres danych osobowych jednoznacznie wiąże się z możliwością identyfikacji osób, których dane dotyczą, powodując ryzyko naruszenia praw lub wolności tych osób, zaś dostęp do tych danych przez osoby nieupoważnione może rodzić ryzyka, np. naruszenia dobrego imienia, szkód psychicznych czy majątkowych”– wskazuje Mirosław Wróblewski.
Prezes UODO wyjaśnia także, iż zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, każdy, kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie jest niedopuszczalne albo do ich przetwarzania jest nieuprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, ale jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych szczególnej kategorii – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.
Sprawa przypomina sprawę włoskiej grupy Mia Moglie (Moja Żona) – zamkniętego profilu na Facebooku, który od momentu uruchomienia grupy w 2019 r. zgromadził prawie 32 tysiące członków. Publikowali oni intymne zdjęcia swoich żon, partnerek, sióstr i znajomych bez ich wiedzy i zgody. Wiele fotografii powstało podczas aktów seksualnych. Sprawą zajmuje się włoska policja. Pokrzywdzonymi mogą być setki tysięcy kobiet.
