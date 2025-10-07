Zawiadomienie dotyczy serwisu znajdującego się pod adresami Zbiornik.com oraz Zbiornik.tv. Po zalogowaniu można tam zamieszczać i oglądać zdjęcia, filmy i transmisje na żywo o seksualnym charakterze. Jak opisała we wrześniu Wirtualna Polska, najchętniej oglądana transmisja była prowadzona pod hasłem: „Oceniamy żonki, wysyłajcie zdjęcia”. Użytkownicy serwisu udostępniali w niej zdjęcia lub nagrania kobiet, sugerując, że zostały one wykonane bez ich wiedzy. W niektórych przypadkach widoczne były twarze kobiet, a także charakterystyczne szczegóły, np. tatuaże.

PUODO: kobiety mogły nie wiedzieć, że nagrano je w sytuacji intymnej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajrzał do regulaminu serwisu. Akceptując go, użytkownik zobowiązuje się do tego, że korzystając z serwisu nie naruszy praw osób trzecich, a w szczególności oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do wszelkich prezentowanych w ramach serwisu treści, w tym tekstów, obrazów, filmów. Oświadcza także, że ma prawo do swobodnego dysponowania swoim wizerunkiem lub wizerunkiem osób trzecich przedstawionych na zdjęciach, oraz że zachowa te prawa tak długo, jak będzie prezentować owe treści poprzez serwis.

Jednak osoby widoczne na nagraniach lub zdjęciach mogły być nieświadome nie tylko tego, że ich wizerunek zostanie wykorzystany, ale również tego, że w ogóle zrobiono im zdjęcia albo nagrano je w sytuacji intymnej – zauważa Prezes UODO Mirosław Wróblewski. Jego zdaniem mogło zatem dojść do przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, oraz bez żadnej innej podstawy prawnej wskazanej w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), lub w art. 9 ust. 2 RODO, odnoszącym się do danych szczególnych kategorii, do których należą te dotyczące seksualności.