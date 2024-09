Mirosław Wróblewski, prezes UODO: Nie dla „Pay or okey” w danych osobowych

Tego typu zagrożeń jest więcej. Niedawno było też popularne narzędzie do sprawdzania, jak będzie się wyglądać np. za 20 lat. Okazało się, że stała za tym rosyjska firma. Jeśli wzięliśmy udział w tej „zabawie”, to nasze dane zostały jej przekazane, a nie wiemy na dobrą sprawę, gdzie i do czego zostaną one wykorzystane. Sami więc bardzo często godzimy się na przetwarzanie naszych danych, w tym biometrycznych, raz pod pretekstem korzystania z określonych usług, ułatwienia weryfikacji, lub w celu zabawy. Dlatego przestrzegam, że dobrowolne oddawanie swoich danych, niestety może rodzić negatywne konsekwencje. Robić to trzeba rozważnie. Należy za każdym razem zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście potrzebuję to zrobić. Czasami mniejszą stratą jest przekazanie komuś banknotu np. 100 zł, niż swoich danych medycznych czy skanu siatkówki oka. Pamiętajmy, że dane biometryczne mają unikalny charakter.

Niestety, coraz częściej stajemy też przed dylematem, czy płacić za usługę pieniędzmi, czy danymi. Zostało to ujęte w stwierdzeniu „Pay or okey”, określającym swego rodzaju wymuszanie zgody na przetwarzanie danych przez media społecznościowe, w zamian za „darmowe” usługi. Taka polityka została zakwestionowana przez Europejską Radę Ochrony Danych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych również poparł opinię EROD w tej sprawie. Wychodzi ona z generalnego założenia, że w szczególności w odniesieniu do tzw. wielkich platform nie jest to model pożądany. Nie chcielibyśmy, jako organy stojące na straży prywatności i danych, żeby w tym kierunku rozwijały się ich usługi. To jest chyba co najmniej „o jeden most za daleko”. Jak natomiast wiemy, Meta zaskarżyła ten akt EROD do sądu unijnego i zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. Nie dawałbym jednak spółce Meta dużych szans, bo opinia jest dobrze przygotowana, uzasadniona, ale oczywiście na wiążący rezultat musimy poczekać.

Skoro mówimy o firmie Meta, to stosunkowo niedawno UODO wydał postanowienie zabezpieczające o zakazie przetwarzania danych pana Rafała Brzoski i jego żony w „fałszywych reklamach” na portalu należącym do Mety. Czy sądzi pan, że uda się wyegzekwować ten zakaz, a ewentualna kara spowoduje zmianę polityki Mety w tym zakresie?

Na razie jeszcze nie ma mowy o karze, chociaż w grę wchodzą różne sankcje – z jednej strony za same naruszenie danych, z drugiej za ewentualny brak współpracy. Meta wykazuje tutaj aktywność, wydaje się że wciąż niewystarczającą, ale jednak nie jest tak, że to postanowienie polskiego organu nadzorczego zostało zlekceważone. Wiele linków zostało usuniętych, pojawiły się też jednak nowe. Od razu po wydaniu postanowienia sprawdziliśmy, co zostało usunięte i zażądaliśmy od Mety usunięcia tych nowych linków. W tej kwestii jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi, bo wystąpiliśmy o to w połowie września. Natomiast trzeba podkreślić, że to jest postanowienie tymczasowe. Organem wiodącym w tej sprawie, do którego skarga została przekazana, jest organ irlandzki, bo tam mieści się europejska siedziba Mety. Liczę osobiście na aktywność tego organu, bo jego szefem został Des Hogan, którego poznałem jakieś 18 lat temu, jeszcze w środowisku ochrony praw człowieka. Był on członkiem Irlandzkiej Komisji Praw Człowieka i współzałożycielem Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Praw Człowieka, czyli ENNHRI. Jestem przekonany, że jego oddanie ochronie praw jednostki spowoduje aktywniejsze działanie irlandzkiego organu nadzorczego wobec gigantów technologicznych. Czego przykładem jest wstrzymanie trenowania algorytmów w sytuacjach, kiedy są do tego bardzo wątpliwe podstawy prawne. W sprawie dotyczącej zwalczania scamu też ściśle współpracujemy.

Zjawisko to dotyczy też np. polityków. A to jest jeszcze bardziej niebezpieczne z punktu widzenia dezinformacji. Rozumiem, że np. prezydentowi czy premierowi ciężko wyłapywać i zaskarżać tego typu materiały ze swoim udziałem. Czy więc UODO może w takich przypadkach działać z urzędu, czy niezbędna jest skarga zainteresowanego?