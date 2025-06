Jak wskazuje, projekt powinien uwzględniać regulacje RODO, m.in. wynikającą z nich zasadę, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Natomiast unijna dyrektywa o efektywności energetycznej przewiduje, że wdrażając inteligentne systemy pomiarowe i rozpowszechniając inteligentne liczniki gazu ziemnego, państwo musi zapewnić bezpieczeństwo tych liczników i przekazywania danych, a także prywatność odbiorców końcowych.

Czy dojdzie do profilowania przez liczniki gazu?

Prezes UODO zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt przetwarzania danych pochodzących z inteligentnych liczników.

- Istotne jest, czy będzie wiązać się z ryzykiem zautomatyzowanego przetwarzania danych odbiorców, w tym profilowania. RODO (w art. 22) daje osobie, której dane dotyczą, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Jest to o tyle istotne, że podmioty, wraz z informacjami pozyskanymi z liczników dowiedzą się o tym, w jakich ilościach i kiedy odbiorca korzysta z urządzeń wykorzystujących paliwo gazowe - twierdzi Mirosław Wróblewski.

Jego zdaniem można skorzystać z gotowego wzorca regulacji zastosowanej w Prawie bankowym. Gwarantuje ona ochronę praw i wolności osób fizycznych, wobec których ma zostać wydana decyzja związana z oceną zdolności kredytowej oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Na podstawie art. 105a ust. 1a Prawa bankowego konsument ma prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw odmownej decyzji kredytowej oraz prawo do zweryfikowania tej decyzji przez człowieka. Ma też prawo wyrażenia własnego stanowiska.