Trybunał Sprawiedliwości: tak biura informacji kredytowej łamią RODO

Automat nie może decydować

W sprawie do scoringu Trybunał orzekł, że należy go uznać za „zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach”, co do zasady jest zakazane przez RODO, o ile klienci SCHUFA, tacy jak banki, przypisują mu decydującą rolę przy udzielaniu kredytów.

- Wedle sądu administracyjnego w Wiesbaden sytuacja taka ma miejsce. Do sądu tego należy ocena, czy niemiecka federalna ustawa o ochronie danych zawiera, zgodnie z RODO, ważny wyjątek od tego zakazu. Jeżeli tak jest, sąd ten będzie musiał ponadto sprawdzić, czy spełnione są ogólne warunki przetwarzania danych przewidziane w RODO - orzekł TSUE.

Człowiek ważniejszy niż pieniądze

Co do przetwarzania informacji dotyczących zwolnienia z pozostałej części długu, Trybunał uznał za sprzeczne z RODO to, że prywatne biura przechowują takie dane dłużej niż publiczny rejestr upadłości. Zwolnienie z pozostałej części długu ma bowiem na celu umożliwienie zainteresowanej osobie ponownego uczestnictwa w życiu gospodarczym, a zatem ma dla niej egzystencjalne znaczenie. Tymczasem informacje te są zawsze wykorzystywane jako czynnik negatywny przy ocenie zdolności kredytowej danej osoby.

Niemiecki ustawodawca przewidział przechowywanie danych przez okres sześciu miesięcy. W jego ocenie po upływie tego okresu prawa i interesy osoby, której dane dotyczą, mają zatem pierwszeństwo przed prawem i interesem ogółu w zakresie dysponowania tą informacją. W zakresie, w jakim przechowywanie danych jest niezgodne z prawem, jak ma to miejsce po upływie sześciu miesięcy, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia tych danych, a biuro jest zobowiązane do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki.

- Co się tyczy równoległego przechowywania takich informacji przez SCHUFA przez okres tych sześciu miesięcy, do sądu administracyjnego należy wyważenie wchodzących w grę interesów w celu dokonania oceny ich zgodności z prawem. Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że równoległe przechowywanie danych przez sześć miesięcy jest zgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, będzie miała jednak prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych oraz prawo do ich usunięcia, chyba że SCHUFA wykaże istnienie nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw - wskazał TSUE.

Trybunał podkreślił też, że sądy krajowe powinny mieć możliwość sprawowania pełnej kontroli nad każdą prawnie wiążącą decyzją organu nadzorczego ds. ochrony danych.