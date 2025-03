Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się do nieoficjalnych doniesień, wedle których prezydent Andrzej Duda planuje podpisanie ustawy ograniczającej prawo do azylu. Przesłał prezydentowi opinię, wskazującą na prawdopodobną niezgodność ustawy z polską konstytucją oraz prawem międzynarodowym.

„Po uchwaleniu nowelizacji przez Senat, RPO przekazuje opinię do ustawy Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Rzecznik zaznacza przy tym, że ustawa budzi zasadnicze zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP, jak również prawem międzynarodowym” – czytamy w komunikacie Biura RPO.