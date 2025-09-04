Komisja ds. podatku od towarów i usług zatwierdziła obniżenie podatków od artykułów codziennego użytku i uproszczenie ich struktury – powiedziała minister Sitharaman, przewodnicząca komisji, w skład której wchodzą ministrowie ze wszystkich stanów, na konferencji prasowej.

Podatek GST (Goods and Services Tax – podatek od towarów i usług) był krytykowany za skomplikowaną strukturę i liczne kategorie podatkowe. Aby to uprościć, komisja zatwierdziła dwustawkową strukturę: 5 proc. i 18 proc., zamiast obecnych czterech stawek.

Na jakie towary indyjski rząd obniżył podatki

Minister Sitharaman powiedziała, że komisja zatwierdziła obniżki stawek podatku od artykułów konsumpcyjnych, takich jak pasta do zębów i szampon – z 18 proc. do 5 proc. – a od małych samochodów, klimatyzatorów i telewizorów – z 28 proc. do 18 proc.

Zapowiedziała też, że podatek GST zostanie zniesiony z wszystkich indywidualnych polis ubezpieczeniowych na życie i ubezpieczeń zdrowotnych. Szacuje się, że rządy federalne i stanowe stracą 480 mld rupii indyjskich (około 20–24 mld złotych) z powodu cięć, które zostaną wprowadzone od 22 września, pierwszego dnia hinduskiego święta Navratri.