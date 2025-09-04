Rzeczpospolita
Ekonomia
Indie obniżają podatki na setki produktów. Konsumpcja ma wystrzelić

Indyjska minister finansów Nirmala Sitharaman poinformowała o obniżkach podatków na setki artykułów konsumpcyjnych – od mydeł po małe samochody – aby pobudzić popyt krajowy w obliczu niekorzystnych warunków gospodarczych spowodowanych przez amerykańskie cła – informuje agencja Reutera.

Publikacja: 04.09.2025 13:13

Piesi mijają sklepy w Nowym Delhi w Indiach

Foto: Anindito Mukherjee/Bloomberg

Urszula Lesman

Komisja ds. podatku od towarów i usług zatwierdziła obniżenie podatków od artykułów codziennego użytku i uproszczenie ich struktury – powiedziała minister Sitharaman, przewodnicząca komisji, w skład której wchodzą ministrowie ze wszystkich stanów, na konferencji prasowej.

– Indie i Chiny wciąż patrzą na siebie poprzez Himalaje. Ale czynnik Trumpa sprawił, że dialog międz
Polityka
Azja: Arcyrywale pogodzą się, by wspólnie przeciwstawić się Trumpowi?

Podatek GST (Goods and Services Tax – podatek od towarów i usług) był krytykowany za skomplikowaną strukturę i liczne kategorie podatkowe. Aby to uprościć, komisja zatwierdziła dwustawkową strukturę: 5 proc. i 18 proc., zamiast obecnych czterech stawek.

 Na jakie towary indyjski rząd obniżył podatki

Minister Sitharaman powiedziała, że komisja zatwierdziła obniżki stawek podatku od artykułów konsumpcyjnych, takich jak pasta do zębów i szampon – z 18 proc. do 5 proc. – a od małych samochodów, klimatyzatorów i telewizorów – z 28 proc. do 18 proc.

Zapowiedziała też, że podatek GST zostanie zniesiony z wszystkich indywidualnych polis ubezpieczeniowych na życie i ubezpieczeń zdrowotnych. Szacuje się, że rządy federalne i stanowe stracą 480 mld rupii indyjskich (około 20–24 mld złotych) z powodu cięć, które zostaną wprowadzone od 22 września, pierwszego dnia hinduskiego święta Navratri.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron
Gospodarka
Unia dobierze się do sojuszników Moskwy. Nowe podejście do sankcji

W połączeniu z cięciami w podatkach osobistych ogłoszonymi w lutym obniżki podatku GST mają pobudzić konsumpcję w Indiach, których gospodarka wzrosła w nieoczekiwanie szybkim tempie – o 7,8 proc. w kwartale kończącym się w czerwcu – informuje Reuters.

„Wzrost konsumpcji w miejsce racjonalizacji stawki GST z nawiązką zniweluje wszelkie możliwe skutki dla dochodów” – powiedziała Soumya Kanti Ghosh, główna ekonomistka SBI. „Wpływ na deficyt budżetowy będzie nieznaczny, a nawet pozytywny” – dodała.

40-procentowy podatek na dobra luksusowe

Panel zatwierdził także 40-procentowy podatek od towarów „superluksusowych” i „grzesznych”, takich jak papierosy, samochody o pojemności silnika przekraczającej 1500 centymetrów sześciennych oraz napoje gazowane – powiedział minister.

Oczekuje się, że ten krok zwiększy sprzedaż firm z branży dóbr konsumpcyjnych, takich jak Hindustan Unilever i Godrej Industries, a także firm z branży elektroniki użytkowej, takich jak Samsung Electronics, LG Electronics i Sony. Oczekuje się również, że producenci samochodów, tacy jak Maruti, Toyota Motor i Suzuki Motor, odniosą duże korzyści.

Pośpiech w dążeniu do obniżenia podatku został sprowokowany przez premiera Narendrę Modiego, który w zeszłym miesiącu obiecał obniżyć podatek GST do października, aby zrównoważyć amerykańskie cła sięgające nawet 50 proc. Premier obiecał, że „reformy poprawią życie naszych obywateli i zapewnią wszystkim – zwłaszcza małym przedsiębiorcom i firmom – łatwość prowadzenia działalności gospodarczej”.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie