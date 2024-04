Obcokrajowcy zakładają coraz więcej firm w Polsce

Informacje na temat jednoosobowych działalności gospodarczych założonych przez cudzoziemców podał Polski Instytut Ekonomiczny. Oszacował na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), że obywatele Ukrainy zarejestrowali ponad 28,6 tys. firm, a przedstawiciele innych państw – 12,5 tys. Działalności gospodarcze założone przez cudzoziemców (poza obywatelami Ukrainy) stanowiły 3 proc. wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce, a ukraińskie – prawie 10 proc. (co wynika z poprzednich analiz PIE). Instytut przypomniał, że w zeszłym roku do ubezpieczeń emerytalnych rentowych zgłoszono 1 128 tys. cudzoziemców, z czego co trzeci to przedstawiciel innego kraju niż Ukraina.

W zeszłym roku cudzoziemcy założyli o 5 proc. więcej firm niż dwa lata temu.

Z jakich krajów obcokrajowcy rejestrują firmy w Polsce?

PIE podał, że Ukraińcy zarejestrowali 72 proc. działalności, a obywatele Białorusi — ok. 19 proc. (7663 firm) . Powstało 648 firm zarejestrowanych przez Niemców i 573 przez Rosjan. Ponadto 292 działalności dotyczyło obywateli rumuńskich, 253 — amerykańskich, 249 bułgarskich, 231 brytyjskich, 210 włoskich, 187 francuskich, 163 hiszpańskich i 133 wietnamskich.