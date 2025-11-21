Materiał powstał we współpracy z LPP

Spółka ogłosiła niedawno strategię podwojenia przychodów do 2027 roku. Mają one wzrosnąć w ciągu trzech lat do 40 mld zł. – Są dwa motory tego planu. Pierwszy to rozwój sieci stacjonarnej, czyli otwieranie kolejnych sklepów, a drugi – rozwój e-commerce. To samonapędzające się koło zamachowe – mówił w studiu „Rz” podczas kongresu Open Eyes Economy w Krakowie Przemysław Mitraszewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych w LPP.

Czterokrotnie ma zwiększyć się sieć sprzedaży marki Sinsay. Jak zaznaczył przedstawiciel spółki, badania pokazały, że można by otworzyć nawet 10 tysięcy sklepów oferujących odzież i akcesoria pod tym brandem na rynkach, na których LPP jest już obecne i na które firma zamierza wejść w najbliższej przyszłości. Firma już od jakiegoś czasu rozwija się poza dużymi miastami i otwiera swoje salony również w mniejszych miejscowościach. Spółka szacuje, że nieduże ośrodki mają znaczący potencjał rozwoju.LPP stawia również na poszerzanie swojej oferty sprzedaży towarów innych niż odzież. – To już się dzieje. W sklepach Sinsay można kupić rzeczy do domu, artykuły dla zwierząt domowych. Wciąż szukamy okazji, by zwiększać gamę naszych produktów – podkreślał Mitraszewski.

Uwzględnianie lokalnej specyfiki

Działalność krajowa to tylko część biznesu LPP – ponad połowa przychodów generowana jest za granicą, a ten trend będzie się nasilał. Najbardziej perspektywiczne dla grupy są w tej chwili kraje Azji Centralnej Niedawno otwarte zostały salony w Azerbejdżanie i w Uzbekistanie, zaś w planach jest również wejście do Gruzji czy na kolejny europejski rynek – w Mołdawii.

– Te kraje przypominają Polskę z lat 90., gdzie handel oparty wcześniej na formule bazarowej powoli przenosił się do sklepów i salonów sprzedaży. To sprzyja rozwojowi nowoczesnego handlu w regionie i my tę szansę chcemy wykorzystać. Ale istotna jest również kwestia demografii: w tych społeczeństwach dominują młodzi ludzie, rodziny z kilkorgiem dzieci. Więc i potrzeby zakupowe są większe – informuje przedstawiciel LPP.

Tak szeroki obszar działania stwarza z jednej strony okazję do dynamicznych wzrostów, ale z drugiej – wiąże się z wyzwaniami, związanymi choćby z budową skutecznej struktury organizacyjnej. Spółka jest obecna na ponad czterdziestu rynkach, gdzie są różne uwarunkowania kulturowe i religijne, dlatego dąży do tego, by organizację spajał wspólny system wartości.

– Jesteśmy zwinną i sprawną organizacją, lubimy swoją pracę, jesteśmy pasjonatami, mamy duże ambicje. Koncentrujemy się na biznesie i staramy się budować do siebie zaufanie naszych klientów. Ale też jako firma ufamy naszym pracownikom. Każdy z nich wie, co robi, i ma bardzo dużą swobodę działania. Decentralizacja jest silnie widoczna – zaznaczał Mitraszewski. – Poszczególne rynki mają swoją strukturę, country managera, który jest odpowiedzialny za prowadzenie biznesu. Zarządzający uwzględniają lokalną specyfikę, ale jednocześnie działają w zgodzie z wartościami spółki.

Sztuczna inteligencja napędza rozwój firmy

Spółka idzie z duchem czasu, stawiając na nowe technologie. Sztuczna inteligencja to wyzwanie, ale i ogromna szansa dla biznesu. Tego typu narzędzia wykorzystywane są np. w call center – chatbot Robert komunikuje się w 25 językach i może prowadzić równolegle dwieście rozmów, tym samym za jego pośrednictwem załatwiana jest połowa zgłoszeń.

Kolejny obszar zastosowania AI to logistyka. Dzięki wykorzystaniu autonomicznych robotów czas procesów logistycznych skrócił się o połowę, a dodatkowo są one obsługiwane przez mniejszą liczbę osób, co przekłada się na oszczędności i poprawę efektywności.

Ale sztuczna inteligencja doskonale sprawdza się również przy poszukiwaniu lokalizacji pod nowe salony: jest w stanie dokładnie i szybko przeanalizować cały szereg parametrów, wskazując najbardziej perspektywiczne miejsca. Sugeruje też zapotrzebowanie na konkretny asortyment na zróżnicowanych rynkach, uwzględniając choćby warunki pogodowe. – Szukamy takich rozwiązań, które dają nam skalowalność, oszczędność czasu i przyspieszają procesy – tłumaczył dyrektor. Przynoszą one już dziś wymierne efekty.

Materiał powstał we współpracy z LPP