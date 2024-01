„Rozegrany jak amator". Kuba Wojewódzki przeprasza za współpracę z Palikotem

Wyjaśnia, że dostał propozycję dołączenia do biznesu Palikota w 2020 r., choć nie znali się na gruncie prywatnym. Jego zaufanie miało wzbudzić duże doświadczenie Palikota w biznesie alkoholowym (jest on m.in. założycielem giełdowej dziś spółki Ambra — red). O Palikocie Wojewódzki pisze, że "był uwodzicielskim erudytą, rozsiewającym wokół siebie aurę sukcesu i głębokiej kultury". Celebryci wspólnie założyli firmę Przyjazne Państwo, która wypuściła na rynek pierwsze produkty jak piwo BUH i wódka WYBUHOWA, co zostało przyjęte przez rynek bardzo dobrze, produkty te są wg informacji redakcji — nadal dostępne.

Wojewódzki podkreśla, że za strategię biznesową odpowiadał Janusz Palikot, który namówił go potem, by dołączyć Przyjazne Państwo do holdingu Manufaktury, gdzie został pasywnym inwestorem. „Co kilka tygodni spotykaliśmy się, aby omawiać nowe produkty oraz nowe strategie marketingowe. Podczas tych spotkań Janusz zawsze snuł wizje Wielkiego Sukcesu. Niestety uśpił nimi także i moją czujność oraz rozwagę„ - pisze Wojewódzki i dodaje, że miał nadzieje, że pozostali poważni inwestorzy patrzą Palikotowi w MPiW na ręce, ale ”niestety ich też zaczarował”. Gwiazda TVN podkreśla, że nie brał z ”tej firmy” (raz pisze o całym holdingu a raz o samej Manufakturze — red.) - ani złotówki.



Niemniej, Wojewódzki zdaje sobie sprawę, że jego obecność tam uwiarygadniała biznes Palikota, który obecnie mocno chwieje się w posadach i miał nawet informować mailami Palikota, że jego aktywności finansowe są niepokojące.

Sypanie głowy popiołem

„Podobnie jak Wy zaufałem i podobnie jak Wy poniosłem porażkę. I w tej materii ze smutkiem przyznaję – tak to moja wina. Zawiodłem, bo nie dopilnowałem, nie precyzowałem swego zaangażowania, nie uprzedzałem o swojej roli. Nie informowałem o mojej utracie zaufania do Janusza" - pisze Wojewódzki, być może pierwszy raz w życiu tak obficie publicznie posypując głowę popiołem.

Przypomnijmy, że pierwsze rysy na współpracy mogły pojawić się w maju 2023 r., gdy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał Wojewódzkiemu w nieprawomocnym wyroku zapłacić 70 tys. zł grzywny za nielegalne reklamowanie alkoholu, Palikot został wtedy ukarany grzywną 80 tys. sł.