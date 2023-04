W Polsce celebryci bezkarnie reklamują alkohol

Działacz społeczny Jan Śpiewak, z którego zawiadomienia śledczy zajęli się Wojewódzkim i Palikotem, nie jest zaskoczony brakiem danych na temat postępowań, bo jego zdaniem zainteresowanie prokuratury takimi sprawami jest znikome. Zauważa, że jedyną znaną osobą skazaną dotąd za nielegalną reklamę jest Bartłomiej Misiewicz, były bliski współpracownik Antoniego Macierewicza. Usłyszał wyrok 20 tys. zł grzywny za popularyzowanie w internecie, w tym na Twitterze, wódki Misiewiczówka.

– Prokuratorzy powinni wykazywać większą świadomość, bo po pierwsze, jest to przestępstwo, po drugie, jest to ciężkie przestępstwo, a po trzecie, jest to przestępstwo łatwo ścigalne, bo łatwo jest zebrać dowody – mówi Śpiewak. I dodaje, że proceder jest wyjątkowo groźny z powodu liczby zaangażowanych w niego celebrytów.

Frogowie reklamy

Przykłady? „Dziś wspólne pogawędki z przyjaciółmi umila nam musujące wino Monte Santi, które idealnie wpasowuje się w nasz nastrój i pozwala delektować się pysznym brzoskwiniowym smakiem” – zachwalała w połowie marca na swoim profilu na Instagramie aktorka i modelka Joanna Opozda, dołączając swoje zdjęcie z kieliszkiem.

W styczniu piosenkarka Margaret wrzuciła na Instagrama zdjęcie z flaszką Wyborowej. Wojewódzki i Palikot zamieszczali zarówno profesjonalne reklamy swych wyrobów, jak i zdjęcia, na których niby przypadkiem pozują z butelkami.

Krzysztof Brzózka, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ekspert WHO, mówi, że rozwój reklamy alkoholu w internecie przypada na ostatnie dwa, trzy lata, a duży udział mieli w tym Wojewódzki i Palikot. – Byli takim Frogami na polu reklamy. Frog wodził za nos drogówkę, zaś ci dwaj grali na nerwach tym, którzy mają pojęcie na temat polityki wobec alkoholu – mówi.

Czy nastąpi teraz gwałtowny przyrost spraw w prokuraturach? Jan Śpiewak namawia swoich sympatyków do składania zawiadomień. Z kolei Janusz Palikot wydał oświadczenie, w którym napisał, że „nigdy nie namawiał i nie będzie namawiał do picia alkoholu, ale nie widzi nic zdrożnego w tym, by dzielić się swoją wiedzą o alkoholach”.