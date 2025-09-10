Aktualizacja: 10.09.2025 10:55 Publikacja: 10.09.2025 10:30
Foto: Adobe Stock
Liczba cyberataków systematycznie rośnie, a system finansowy stanowi jeden z najczęściej atakowanych sektorów gospodarki. O incydencie właśnie poinformował PKO BP. Doszło do ujawnienia służbowych danych pracowników banku.
Na swojej stronie internetowej PKO BP podał, że 8 września otrzymał wiadomość od osoby podającej się za „testera”, która przekazała, że posiada służbowe dane kontaktowe części pracowników.
„Po weryfikacji potwierdziliśmy, że incydent rzeczywiście miał miejsce. Luka została zidentyfikowana i natychmiast usunięta” – poinformował bank. Podkreślił również, że incydent nie dotyczy systemów transakcyjnych banku, a dane klientów nie zostały ujawnione. Nie zostały również ujawnione żadne wrażliwe ani prywatne dane pracowników, ani dane poufne banku i spółek.
PKO BP podaje, że jest w bieżącym kontakcie z instytucjami nadzorczymi i właściwymi służbami, a o zdarzeniu zostali poinformowani wszyscy pracownicy.
W 2024 r. CSIRT KNF (zespół cyberbezpieczeństwa dla rynku finansowego, działający w strukturach Komisji Nadzoru Finansowego) zidentyfikował 175 domen związanych z oszustwami bankowymi. Cyberprzestępcy na tworzonych przez siebie stronach internetowych podszywali się pod podmioty rynku finansowego i wykorzystywali je do kradzieży danych do logowania.
Przestępcy chętnie wykorzystują m.in. przekierowania z fałszywych reklam. I tak np. podszywając się pod polskie banki publikowali reklamy na portalu Facebook. Pod pretekstem rzekomej możliwości odebrania nagrody wyłudzali dane uwierzytelniające do bankowości elektronicznej oraz dane kart płatniczych. Z kolei podszywając się pod PKO Bank Polski wykupili reklamy w wyszukiwarce Google. Reklamy te prowadziły do fałszywych stron internetowych, łudząco podobnych do stron do logowania do bankowości elektronicznej.
CSIRT KNF przygotował kilka fundamentalnych zasad dla klientów banków. Po pierwsze trzeba dokładnie weryfikować adres www – czy jest poprawny i nie zawiera podejrzanych znaków ani literówek. Po drugie należy korzystać z oficjalnych aplikacji do logowania i wykonywania operacji bankowych. Kolejna kwestia to weryfikowanie autentyczności komunikacji ze strony banku – chodzi zarówno o podejrzane SMS-y, jak i telefony. W razie wątpliwości należy skontaktować się z pracownikiem banku, np. zadzwonić na infolinię.
