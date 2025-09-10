Liczba cyberataków systematycznie rośnie, a system finansowy stanowi jeden z najczęściej atakowanych sektorów gospodarki. O incydencie właśnie poinformował PKO BP. Doszło do ujawnienia służbowych danych pracowników banku.

Co się stało z danymi pracowników PKO BP?

Na swojej stronie internetowej PKO BP podał, że 8 września otrzymał wiadomość od osoby podającej się za „testera”, która przekazała, że posiada służbowe dane kontaktowe części pracowników.

„Po weryfikacji potwierdziliśmy, że incydent rzeczywiście miał miejsce. Luka została zidentyfikowana i natychmiast usunięta” – poinformował bank. Podkreślił również, że incydent nie dotyczy systemów transakcyjnych banku, a dane klientów nie zostały ujawnione. Nie zostały również ujawnione żadne wrażliwe ani prywatne dane pracowników, ani dane poufne banku i spółek.

PKO BP podaje, że jest w bieżącym kontakcie z instytucjami nadzorczymi i właściwymi służbami, a o zdarzeniu zostali poinformowani wszyscy pracownicy.