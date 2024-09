Kseni Judajewej, w chwili wjazdu na terytorium USA grozi deportacja i konfiskata wszystkiego, co ze sobą przywiezie. Nie wolno jej będzie również utrzymywać jakichkolwiek kontaktów z amerykańskimi firmami, czyli np. nie mogłaby wynająć mieszkania, czy założyć konta w jakimkolwiek banku operującym w Stanach Zjednoczonych. Dla tych instytucji byłoby to równoznaczne z narażeniem się na sankcje.

Informacje o potencjalnym nominowaniu Judajewej na stanowisko w MFW pojawiło się na początku września I już wtedy pojawiły się wątpliwości i ostrzeżenia. Rosjanie mogli wybrać jakiegokolwiek innego kandydata nieobjętego sankcjami, jednak zdecydowali się na prowokację.

Rosjanin zasłużony, ale zawieszony

Dotychczasowy przedstawiciel Rosji w Funduszu Aleksiej Możyn reprezentuje ten kraj od lat 1990. W 1991 roku , w rządzie Jegora Gajdara odpowiadał za stosunki Rosji z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Przedstawicielem w MFW został w 1996 roku. Od roku 2014, czyli od czasu rosyjskiej agresji na Krymie, był także dziekanem zarządu Funduszu, ponieważ był i nadal jest najdłużej urzędującym funkcjonariuszem w tej instytucji. To rola reprezentacyjna, polegająca chociażby na informowaniu w imieniu zarządu MFW o wyborach nowego dyrektora generalnego. W marcu 2022 r., po napaści Rosji na Ukrainę, Możyn został jednak zawieszony i od tego czasu w MFW nie ma dziekana.

Będzie to kolejny kryzys w MFW

Dwa tygodnie temu Fundusz poinformował o planach wysłania swojej misji do Rosji w ramach konsultacji ekonomicznych z tytułu Art. IV, czyli regularnego, corocznego przeglądu sytuacji gospodarczej kraju członkowskiego. Ostatnia taka misja miała miejsce w grudniu 2019 r., potem konsultacje zostały zawieszone z powodu pandemii, a potem zawieszenie przedłużono po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Teraz, z niewiadomych powodów, Fundusz postanowił je wznowić.

Ta informacja spotkała się z krytyką, a podczas spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej (Ecofin) w Budapeszcie 14 września doszło do ostrej wymiany zdań między dyrektor generalną MFW Kristaliną Georgievą i uczestnikami konferencji. Ostatecznie konsultacje między MFW i Rosją zostały odłożone na czas nieokreślony, a Aleksiej Możyn tłumaczył, że ekonomiści Funduszu nie byli do takich rozmów wystarczająco przygotowani. Niemniej doprowadziło to do największego kryzysu wizerunkowego w historii MFW.