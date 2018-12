Muzyka i teatr dźwięków

Filmowe kadry i dawne przeboje wyzwalają na wystawie spontaniczne reakcje i emocje.

Poniżej dalsza część artykułu

ARTYKUŁY POWIĄZANE

REKLAMA

Starannie wybrano archiwalne filmy i nagrania, często unikatowe, pochodzące z Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, archiwum Polskiego Radia, programów Telewizji Polskiej, kronik, koncertów. Współtwórcom tych ścieżek udało się razem z kuratorami wystawy zbudować wielki spektakl, który zaskakuje, wzrusza, przypomina to, co zapadło w zbiorową pamięć, i odkrywa zapomniane. A przede wszystkim pozwala nam poczuć się, jakbyśmy uczestniczyli na żywo w emocjonujących wydarzeniach.Te doznania towarzyszą nam od prologu do finału, od błagalnej modlitwy o wolność we wstępie do wystawy zatytułowanym „Niebyt" do jazzowo-bluesowej „Modlitwy" Tadeusza Nalepy i finałowych akordów Fryderyka Chopina. A po drodze słyszymy piosenki Ordonki, Niemena, Maryli Rodowicz, a nawet cały koncert barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego. W niektórych salach widz rejestruje tylko urywki utworów, w „Hipisowskich enklawach" odnoszących się do lat 60. i 70. emitowana jest ścieżka dźwiękowa z utworami Beatlesów, Rolling Stonesów, Jimiego Hendriksa, ale niewielka przestrzeń nie pozwala na dłuższe zatrzymanie się i pełne ich wysłuchanie. W strefie kawiarnianej połączonej z częścią poświęconą międzywojennej Warszawie, o ile nie natrafimy na wolne miejsce przy stoliku, też tylko migną nam na ekranie fragmenty dawnych filmów, m.in. ze szlagierem Aleksandra Żabczyńskiego „Jak cudne są wspomnienia" z filmu „Jadzia" czy walcem Jadwigi Smosarskiej i Adama Brodzisza z „Dwóch Joaś".Są jednak na wystawie miejsca, które na pewno zatrzymają nas na dłużej. Zwłaszcza te odnoszące się do zwrotnych momentów historycznych. Początki formowania Legionów w 1914 r. i ich dalszy szlak bojowy ożywają dzięki fragmentom filmu „Sztandar wolności" Ryszarda Ordyńskiego z 1935 r. A obraz I wojny dopełniają oryginalne kroniki filmowe z lat 1915–1916. W części „Mit Marszałka" na ekranie umieszczonym nad monumentalnym projektem Jana Szczepkowskiego sarkofagu Józefa Piłsudskiego (wzorowanym na wawelskim nagrobku Kazimierza Jagiellończyka Wita Stwosza) oglądamy kondukt i uroczystości pogrzebowe po jego śmierci w maju 1935 r. 30-minutowy dokumentalny film był realizowany w różnych miejscach Polski, przede wszystkim w Warszawie i Krakowie. Bardzo poruszający jest przegląd filmów z września 1939 r. Wstrząsające wrażenie wywiera płonący Zamek Królewski, zbombardowany przez Niemców 17 września. Zegar na wieży zatrzymał się na godzinie 11.15. Grozę przeżyć mieszkańców Warszawy pokazują kadry rejestrowane przez tzw. ekipę Starzyńskiego, odnalezione w latach 60. na warszawskiej Starówce. Autorką wyboru filmów i scenariusza montaży filmowych jest Grażyna Grabowska (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny); autorami scenariusza i realizacji ścieżek dźwiękowych: Janusz Kukuła i Andrzej Brzoska (Teatr Polskiego Radia). A wyboru utworów muzycznych dokonał Marek Gaszyński.