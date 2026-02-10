Konflikt w Dino eskaluje. Władze firmy nie przyszły na spotkanie?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty dotyczące warunków pracy w Dino zostały podniesione przez OPZZ i Państwową Inspekcję Pracy?

Jakie są plany i oczekiwania OPZZ związane z negocjacjami z przedstawicielami Dino?

Jak wygląda aktualna sytuacja finansowa i rozwój sieci handlowej Dino w kontekście ostatnich wyników finansowych?

Dlaczego w części sklepów Dino doszło do problemów związanych z temperaturą i jakie działania podjęła Państwowa Inspekcja Pracy w tej sprawie?

Atmosfera wokół Dino od kilku dni jest gorąca. 10 lutego o godz. 10 miało się odbyć spotkanie przedstawicieli Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy z zarządem Dino. Michał Lewandowski, przewodniczący zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" potwierdził dziś rano, że takie spotkanie jest planowane.

Przed południem na profilu OPZZ na Facebooku pojawił się wpis, sugerujący że spotkanie przeniesiono na godz. 12 i że menedżerów Dino na spotkaniu nie będzie.

„O 12:00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Dino , a tak naprawdę z jednym kierownikiem działu BHP. To jakiś żart! Pozostałe 4 osoby to prawnicy z kancelarii prawnej PCS Littler (…), która znana jest z pozwów zastraszających działaczy i związki zawodowe” - czytamy w poście.

Nowych informacji dotyczących spotkania i efektów rozmów na razie nie ma.