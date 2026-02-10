Konflikt w Dino eskaluje. Władze firmy nie przyszły na spotkanie?

Aktualizacja: 10.02.2026 14:40 Publikacja: 10.02.2026 11:08
Foto: Lukasz Sokol/Bloomberg
Atmosfera wokół Dino od kilku dni jest gorąca. 10 lutego o godz. 10 miało się odbyć spotkanie przedstawicieli Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy z zarządem Dino. Michał Lewandowski, przewodniczący zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" potwierdził dziś rano, że takie spotkanie jest planowane.
Przed południem na profilu OPZZ na Facebooku pojawił się wpis, sugerujący że spotkanie przeniesiono na godz. 12 i że menedżerów Dino na spotkaniu nie będzie.
„O 12:00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Dino , a tak naprawdę z jednym kierownikiem działu BHP. To jakiś żart! Pozostałe 4 osoby to prawnicy z kancelarii prawnej PCS Littler (…), która znana jest z pozwów zastraszających działaczy i związki zawodowe” - czytamy w poście.
Nowych informacji dotyczących spotkania i efektów rozmów na razie nie ma.
Kwestie, które miały być poruszane podczas wtorkowego spotkania to m.in.: naruszenia przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez Dino, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, niska obsada w marketach i magazynach, potrącanie środków z premii pracowników na naprawę urządzeń, zakaz urlopów w sezonie letnim, naciski na wydajność pracy oraz łamanie przepisów prawa w zakresie temperatury.
O Dino w ostatnich tygodniach jest głośno właśnie w kontekście zbyt niskiej temperatury panującej w sklepach. Jak poinformowała nas Państwowa Inspekcja Pracy, w części placówek pomiary przeprowadzone podczas kontroli faktycznie potwierdziły zbyt niskie temperatury. W jednym ze sklepów w Skierniewicach było 3,2 st. C na stanowisku kasowym. W sumie PIP od początku stycznia przeprowadziła ponad 140 kontroli w sklepach Dino.
– Wyniki działań Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że w części sklepów pomiary przeprowadzone podczas kontroli potwierdziły zbyt niskie temperatury. W każdym tego typu przypadku zostało wydane polecenie doprowadzenia warunków panujących w pomieszczeniach sklepów do stanu zgodnego z przepisami. W kilku przypadkach doszło do wydania decyzji o wstrzymaniu pracy w sklepie do czasu podwyższenia temperatury w pomieszczeniach pracy, co przyniosło pozytywne efekty potwierdzone w czasie rekontroli – poinformowała nas PIP.
Od kilku dni próbujemy uzyskać odpowiedzi od Dino na pytania dotyczące praw pracowniczych, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, spotkania z przedstawicielami OPZZ i poniedziałkowej, nieoczekiwanej rezygnacji wieloletniego członka zarządu. Do czasu publikacji tego artykułu – mimo kilkukrotnego ponowienia pytań – nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Dino jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci handlowych w Polsce. Spółka otworzyła w 2025 r. 345 sklepów. Na koniec 2025 r. miała ich 3 033. W trakcie 9 miesięcy 2025 r. Dino wypracowało 24,7 mld zł przychodów. Były one o 14,9 proc. wyższe rok do roku. Zysk EBITDA zwiększył się o 14,6 proc. do 1,93 mld zł, a zysk netto wyniósł prawie 1,2 mld zł wobec prawie 1,1 mld zł rok wcześniej.
Według ostatnich dostępnych danych – czyli za III kwartał 2025 r. – koszty świadczeń pracowniczych wzrosły w tym okresie o 18,3 proc. do 1 061,9 mln zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby pracowników z 47 149 na 30 września 2024 r. do 54 486 na koniec września 2025 r. Dino jest jednym z największych pracodawców w Polsce.
Spółka jest notowana na giełdzie od 2017 r. Od czasu debiutu jej wycena poszła mocno w górę. Obecnie wynosi ponad 38 mld zł. Podczas wtorkowej sesji kurs spada o ponad 2 proc. Największym akcjonariuszem Dino jest założyciel sieci, Tomasz Biernacki. Ma pakiet kontrolny.
