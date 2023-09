W jego mieszkaniu odbyła się orgia. Ksiądz z Dąbrowy Górniczej: To atak na Kościół

„Odbieram to jako ewidentne uderzenie w Kościół, a w tym w duchowieństwo i wiernych, by poniżyć jego pozycję, zadania i misję” - napisał w wydanym oświadczeniu ks. Tomasz Z. z Dąbrowy Górniczej, w którego mieszkaniu doszło do orgii z udziałem męskiej prostytutki. Duchowny zwrócił uwagę „jaka jest definicja orgii”.