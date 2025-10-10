Tym samym potwierdziły się ustalenia „Rzeczpospolitej” z sierpnia, kiedy informowaliśmy, iż najważniejsi urzędnicy rządowi dołączą do listy polityków, którzy mają zapewnione mieszkania na koszt podatnika.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

Za mieszkania wicepremierów i ministrów zapłaci państwo

W myśl obecnych rozwiązań osoby pełniące najważniejsze funkcje państwowe, tj. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu i Prezes Rady Ministrów mają prawo do mieszkań służbowych w lokalach i rezydencjach. Koszty ich utrzymania są pokrywane odpowiednio z budżetów Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to w praktyce, że nie muszą za nie płacić.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wicepremierów i ministrów. Jeśli nie mają mieszkania w Warszawie, mogą na czas pełnienia funkcji skorzystać z lokalu służbowego, ale na zasadzie najmu. Obecnie miesięczna stawka czynszu jest ustalona na poziomie 50 zł i 55 gr za metr kwadratowy.