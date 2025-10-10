Rzeczpospolita
Prawo
Już nie tylko prezydent i premier. Kolejna grupa urzędników dostanie darmowe mieszkania

Wicepremierzy oraz ministrowie nie będą musieli sami płacić za mieszkanie służbowe - tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Publikacja: 10.10.2025 09:28

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Tym samym potwierdziły się ustalenia „Rzeczpospolitej” z sierpnia, kiedy informowaliśmy, iż najważniejsi urzędnicy rządowi dołączą do listy polityków, którzy mają zapewnione mieszkania na koszt podatnika. 

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

Za mieszkania wicepremierów i ministrów zapłaci państwo

W myśl obecnych rozwiązań osoby pełniące najważniejsze funkcje państwowe, tj. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu i Prezes Rady Ministrów mają prawo do mieszkań służbowych w lokalach i rezydencjach. Koszty ich utrzymania są pokrywane odpowiednio z budżetów Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to w praktyce, że nie muszą za nie płacić. 

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wicepremierów i ministrów. Jeśli nie mają mieszkania w Warszawie, mogą na czas pełnienia funkcji skorzystać z lokalu służbowego, ale na zasadzie najmu. Obecnie miesięczna stawka czynszu jest ustalona na poziomie 50 zł i 55 gr za metr kwadratowy.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wicepremierzy i ministrowie nie będą już płacić czynszu, a wydatki te pokryje państwo. W uzasadnieniu czytamy: „Mając na uwadze uprawnienia, przysługujące w tym zakresie pozostałym konstytucyjnym organom państwa, uzasadnione jest przyznanie również wiceprezesom rady ministrów oraz ministrom podobnych uprawnień w zakresie kosztów umowy najmu lokalu”. Dodano też, iż proponowane rozwiązanie jest „uzasadnione rolą, jaką pełnią wicepremierzy oraz ministrowie – członkowie Rady Ministrów oraz charakterem wykonywanych przez nich zadań związanych z zapewnieniem poprawności i sprawności działania struktur państwa”. 

Przypomnijmy, iż na mocy innych przepisów, wszystkim posłom i senatorom, którzy nie mają tytułu prawnego do lokalu w Warszawie, Kancelarie Sejmu i Senatu oferują im kwaterunek w Domu Poselskim lub ryczałt na najem mieszkania w wysokości do 4,5 tys. zł miesięcznie. Z informacji publikowanych w ostatnich miesiącach wynika, że z pierwszej z tych opcji korzysta 207 posłów, a z drugiej – 211.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Urzędnicy Urzędnicy Państwowi

