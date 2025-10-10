Aktualizacja: 10.10.2025 09:47 Publikacja: 10.10.2025 09:28
Foto: Adobe Stock
Tym samym potwierdziły się ustalenia „Rzeczpospolitej” z sierpnia, kiedy informowaliśmy, iż najważniejsi urzędnicy rządowi dołączą do listy polityków, którzy mają zapewnione mieszkania na koszt podatnika.
W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.
Czytaj więcej
Dom Poselski, zwany pogardliwie akademikiem, jednak nie zostanie zburzony i zbudowany na nowo. Z...
W myśl obecnych rozwiązań osoby pełniące najważniejsze funkcje państwowe, tj. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu i Prezes Rady Ministrów mają prawo do mieszkań służbowych w lokalach i rezydencjach. Koszty ich utrzymania są pokrywane odpowiednio z budżetów Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to w praktyce, że nie muszą za nie płacić.
Inaczej sprawa wygląda w przypadku wicepremierów i ministrów. Jeśli nie mają mieszkania w Warszawie, mogą na czas pełnienia funkcji skorzystać z lokalu służbowego, ale na zasadzie najmu. Obecnie miesięczna stawka czynszu jest ustalona na poziomie 50 zł i 55 gr za metr kwadratowy.
Projekt rozporządzenia przewiduje, że wicepremierzy i ministrowie nie będą już płacić czynszu, a wydatki te pokryje państwo. W uzasadnieniu czytamy: „Mając na uwadze uprawnienia, przysługujące w tym zakresie pozostałym konstytucyjnym organom państwa, uzasadnione jest przyznanie również wiceprezesom rady ministrów oraz ministrom podobnych uprawnień w zakresie kosztów umowy najmu lokalu”. Dodano też, iż proponowane rozwiązanie jest „uzasadnione rolą, jaką pełnią wicepremierzy oraz ministrowie – członkowie Rady Ministrów oraz charakterem wykonywanych przez nich zadań związanych z zapewnieniem poprawności i sprawności działania struktur państwa”.
Przypomnijmy, iż na mocy innych przepisów, wszystkim posłom i senatorom, którzy nie mają tytułu prawnego do lokalu w Warszawie, Kancelarie Sejmu i Senatu oferują im kwaterunek w Domu Poselskim lub ryczałt na najem mieszkania w wysokości do 4,5 tys. zł miesięcznie. Z informacji publikowanych w ostatnich miesiącach wynika, że z pierwszej z tych opcji korzysta 207 posłów, a z drugiej – 211.
Czytaj więcej
Najważniejsi urzędnicy rządowi dołączą do listy polityków, którzy mają zapewnione mieszkania na k...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tym samym potwierdziły się ustalenia „Rzeczpospolitej” z sierpnia, kiedy informowaliśmy, iż najważniejsi urzędnicy rządowi dołączą do listy polityków, którzy mają zapewnione mieszkania na koszt podatnika.
W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.
Niech mi ktoś wytłumaczy, jak zaszycie w ministerialnym rozporządzeniu przepisu skrojonego pod dosłownie kilka o...
Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców...
Zasiedzenie działki okazało się niemożliwe, bo inne osoby parkowały na niej auta i wyrzucały śmieci.
Narodowy Fundusz Zdrowia „zarabia” rocznie ponad 1,5 mld zł z tytułu leczenia obywateli Ukrainy. Koszty świadcze...
Rzecznik praw pacjenta poinformował w środę o przełomowym wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas