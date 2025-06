Na odcinku 3,79 km strefa rozciąga się na 4 kilometry w głąb kraju. Są to tereny gęsto zalesione i bagienne w rejonie Zalewu Siemianówka, przebywanie na nich stwarza ryzyko dla zdrowia i życia zarówno nielegalnych migrantów, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy oraz pracowników służb państwowych, które tam pracują. Na odcinku 15,26 km szerokość strefy od linii granicy wynosi około 2 kilometrów i tu z kolei obejmuje obszary cenny przyrodniczo. Najdłuższy odcinek granicy - 59,24 km – ma szerokość 200 metrów od linii granicy państwowej.

Zakaz przebywania w strefie buforowej ma chronić Straż Graniczną, Policję i Żołnierzy, którzy z kolei ochraniają pogranicze.

- Każdego dnia mamy do czynienia z rzucaniem kamieniami, strzelaniem z procy, rzucaniem konarami. To jest dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy, żołnierzy, też okolicznych mieszkańców i skierowane przeciwko przemytnikom ludzi. Bo mamy do czynienia z sytuacją, w której działają całe gangi, które podejmują tych ludzi, którym się uda przejść i przerzucają dalej do Niemiec.