Uchodźcy i migranci należą do grup społecznych, które Polacy wsparliby najmniej chętnie – wynika z najnowszego raportu „Barometr humanitarny”, badania międzynarodowej medycznej organizacji humanitarnej Lekarze bez Granic.

Aktywność dobroczynna Polaków drastycznie spada. Mniej osób wrzuca do puszek, mniej oddaje na OPP

Tąpnięcie gotowości Polaków do pomagania innym widać zresztą na każdym polu. Także na najbardziej popularnym – wrzucaniu pieniędzy do puszki, jak dzieje się to podczas WOŚP (43 proc. wskazań, o 9 pkt proc. mniej niż dwa lata temu), czy przekazywaniu 1,5 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego, co deklaruje 39 proc. Polek i Polaków (o 7 pkt proc. mniej niż w 2023 r.).

Aż o 10 pkt proc. zmniejszyła się grupa Polaków chcących pomagać ofiarom konfliktów zbrojnych (zaledwie 25 proc.). Najchętniej wsparlibyśmy własnymi pieniędzmi zdrowie i leczenie (77 proc. badanych), pomoc ludziom z krajów dotkniętych katastrofami naturalnymi (74 proc.) oraz opiekę nad zwierzętami (73 proc.). Zdecydowane spadki na przestrzeni dwóch lat odnotowała walka z niedożywieniem (spadek z 81 proc. do 72 proc.) oraz o prawa człowieka (z 67 proc. do 61 proc.). Czy to powód do niepokoju?

Foto: Paweł Krupecki

– W 2023 roku, po eskalacji wojny w Ukrainie, obserwowaliśmy skokowy wzrost zaangażowania Polek i Polaków w pomaganie. Pomocowe zaangażowanie Polaków wraca do poziomu sprzed wojennej eskalacji – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka Lekarzy bez Granic w Polsce.