Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Polacy mniej chętni, by pomagać Ukrainie Przeciwni przedłużaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy są w większości wyborcy partii opozycyjnych, a nie PiS - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Jak pomagają Polacy? Chojne Polki i aktywni przedstawiciele generacji Z

Badanie wskazuje, że niezmiennie najpopularniejszą formą wsparcia wśród Polaków pozostaje wrzucanie pieniędzy do puszki podczas zbiórek. W tegorocznym badaniu zadeklarowało je 50 proc. respondentów i respondentek. Najmniej popularne formy to natomiast oddawanie krwi i wolontariat – po 11 proc. wskazań) oraz systematyczne wsparcie finansowe organizacji społecznej – 9 proc. Odsetek osób dopuszczających możliwość stałego wspierania wybranego celu społecznego wynosi jednak aż 39 proc – wynik ten jeszcze rośnie wśród młodszych osób ankietowanych. W przedziale wiekowym 18-24 lat sięga 50 proc., zaś w przedziale 25-29 lat – nawet 60 proc.

Jak zauważa Urszula Krassowska, Dyrektor Badań Społecznych z realizującej „Barometr Humanitarny 2024” Lekarzy bez Granic agencji badawczej Opinia24, „otwartość młodszych roczników na stałe wspieranie organizacji można nazwać efektem Netflixa”. Co to oznacza? - Młodsi ludzie są po prostu przyzwyczajeni do różnych form subskrypcji, lepiej poruszają się w bankowości internetowej, mają mniejsze obawy związane z takimi formami płatności. Na razie jednak ta otwartość nie przekłada się w widocznym stopniu na praktykę - stwierdziła Krassowska.

Lekarze bez Granic

Najmłodsze osoby częściej niż pozostałe angażowały się w aktywne formy pomocy – w grupie wiekowej 18-24 lat w ciągu ostatniego roku 23 proc. oddało krew, 24 proc. brało udział w wydarzeniu charytatywnym, a 20 proc. w wolontariacie.

Co ciekawe, mężczyźni chętniej niż kobiety oddawali krew – badanie wskazuje na 14 proc. w porównaniu do 8 proc. wskazań. To kobiety jednak wyróżniają się częstszym od mężczyzn przekazywaniem pieniędzy wybranej organizacji dobroczynnej (23 proc. w porównaniu do 17 proc.) oraz udziałem w zbiórkach internetowych (29 proc. do 22 proc.).