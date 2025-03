Najczęściej niezidentyfikowane drony pojawiają się nad granicą z Białorusią

Do niedawna latające „bezzałogowe statki” były intensywnie wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze do przemytu papierosów. Podczepiony towar szybował w powietrzu i był zrzucany po polskiej stronie, blisko granicy. Ten sposób na kontrabandę wykorzystywał chociażby gang rozbity przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału SG, który przerzucił z Ukrainy do UE papierosy warte blisko 2 mln zł. Sięgał po niekonwencjonalne metody, jak drony i motocykle typu cross.

Służby monitorują każdy przypadek bezprawnego wykorzystania dronów. Jakie to liczby? W ciągu ostatnich trzech lat (2022 do 2024) – jak wskazuje wiceminister Mroczek – Straż Graniczna (głównie oddział nadbużański) prowadziła łącznie 301 postępowań „w związku z przelotem lub sterowaniem bezzałogowym statkiem powietrznym, który dokonał przelotu nad granicą Polski”.

I tak, w 2022 roku toczyły się 153 śledztwa – z tego 68 dotyczyło przelotów nad granicą polsko-białoruską, a 64 nad polsko-ukraińską. Rok później takich spraw było 97 (z tego 50 związanych z przelotami dronów nad naszą granicą z Białorusią i 30 – nad granicą z Ukrainą.

W ubiegłym roku niezidentyfikowanych dronów, a więc i spraw, było niemal o połowę mniej – 51, ale wciąż większość – 33, to przypadki związane z urządzeniami na granicy z Białorusią.

„Analiza zdarzeń powiązanych z przemytem (np. wyrobów akcyzowych) zarówno z terytorium Białorusi, jak i z terenu Ukrainy, wskazuje na zbliżony sposób działania sprawców” – wynika z odpowiedzi wiceministra.