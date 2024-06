Przemyt ludzi wyhamował. Migrantom rzadziej udaje się przedostać od strony Białorusi

– Ok. 90 procent wszystkich nielegalnych przekroczeń miało miejsce właśnie na tym 60- kilometrowym odcinku. Będziemy go wzmacniać, jesteśmy na etapie podpisywania umów dotyczących nowych zabezpieczeń – zaznacza wiceminister Szczepański.

Intratny biznes dla grup przestępczych

Przerzut ludzi przez zieloną granicę do Europy Zachodniej to zorganizowany, niezwykle intratny biznes dla grup przestępczych. Za opłatą – zwykle od kilku do 10 tys. dolarów (lub euro) od osoby organizują podróż. Osobne gratyfikacje są np. dla kurierów (kilkaset dolarów) mających przewieźć „pasażera” już z Polski do Niemiec. Chętni są z całego świata.

– Od początku roku na ochranianym przez nas odcinku granicy usiłowały przedostać się osoby pochodzące z 37 krajów – wskazuje Katarzyna Zdanowicz,

Zwykle najpierw samolotami przylatują do Moskwy, a stąd do Mińska. Obecnie 90 proc. migrantów trafiających na granicę z Białorusią ma rosyjskie wizy, co jednoznacznie wskazuje inspiratora kryzysu migracyjnego. Ci, którym uda się nielegalnie dostać do Polski, są przewożeni docelowo do Niemiec czy Francji.

Charakter procederu pokazuje sprawa rozbitej w maju tego roku przez Nadbużański Oddział SG międzynarodowej grupy przestępczej, która organizowała przerzut ludzi z Syrii i Iraku do Białorusi, a potem do Polski. Chętni płacili od kilku do nawet 30 tys. USD. Szef tej struktury – 33-letni Syryjczyk Ahmad R. (został ujęty w Niemczech) – zarobił na przemycie 1,67 mln euro, cała grupa zyskała aż 600 mln dolarów. Jednak zyski szły także na wspieranie terroryzmu – w kryptowalutach grupa przekazała „co najmniej 30 mln dolarów amerykańskich do organizacji terrorystycznych: zbrojnego skrzydła Hezbollahu i Palestyńskiego Dżihadu” – podała SG. Śledztwo SG i Lubelskiego Wydziału Prokuratury Krajowej wykazało, że gang założony i kierowany przez Ahmada R. w dwa i pół roku przerzucił na Białoruś 3,5 tys. osób z Syrii, Jemenu i Iraku. Strona polska już rozpoczęła procedurę o jego ekstradycję.