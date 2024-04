Proponowane w projekcie tzw. ustawy deregulacyjnej autorstwa ministerstwa rozwoju zmiany dotyczą małych elektrowni wiatrowych. W ocenie Bartłomieja Kupca, prawnika i eksperta ds. energetyki lokalnej stowarzyszenia „Z energią o prawie”, mają na celu zachęcenie inwestorów do ich wznoszenia. Na mocy nowych przepisów będzie można postawić instalację wiatrową o wysokości od 3 do 12 metrów bez uzyskania zezwolenia. Ekspert wyjaśnia, że zmieniona zostanie też definicja mikro- i małej instalacji OZE – tak, aby obejmowała one również instalacje off-grid, czyli instalacje wyspowe, które nie są podłączone do sieci publicznej.

- Rozwój instalacji off-grid jest bardzo ważny, bo w ramach polityki unijnej musimy dążyć do samowystarczalności energetycznej; tak, żeby każdy prosument energii odnawialnej mógł wytwarzać ją samodzielnie, a jego przydomowa instalacja nie musiała pozostawać połączona do sieci dystrybucyjnej – wyjaśnia Bartłomiej Kupiec.

400 mln zł dla przydomowych elektrowni

Specjalista podkreśla, że zaproponowane w ustawie zmiany mają wpisywać się w program dofinansowań dla małych elektrowni wiatrowych, na który przeznaczony ma zostać 400 milionów złotych. W ramach projektu „Moja elektrownia wiatrowa” wnioskujący mogą starać się o pokrycie części kosztów kwalifikowanych instalacji.

- Jestem zwolennikiem OZE i zielonej transformacji, ale uważam, że założenia programu elektrowni przydomowych nie zostały właściwie przemyślane – ocenia Kupiec. I wylicza: - Obecnie w Polsce znajduje się zaledwie 57 jednostek małych elektrowni wiatrowych. Pomimo że są to małe wiatraki, to ich utrzymanie generuje niemałe koszty. W programie można uzyskać maksymalnie 30 tysięcy złotych dofinansowania. Biorąc pod uwagę obecny koszt takiej inwestycji, nie zachęci to gospodarstw domowych do inwestowania w te technologie. –