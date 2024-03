Uzyskiwanie i posługiwanie się certyfikatem wydawanym przez akredytowane jednostki certyfikujące nie będzie obowiązkowe, ale dla tych, którzy się na to zdecydują, jego używanie uprości składanie ofert przetargowych. Takie rozwiązania przewidują założenia projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.



Przy przetargach bez załączników

W przypadku przedłożenia certyfikatu nie będzie już wymagane dołączanie do oferty licznych załączników potwierdzających spełnienie wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obecnie wykonawcy do każdego postępowania przetargowego są zobowiązani do gromadzenia i składania dokumentów wymaganych przez zamawiającego, a zamawiający do weryfikacji tych wszystkich dokumentów. Wydany certyfikat oferent będzie natomiast mógł przedłożyć dla wszystkich postępowań, w których będzie brał udział. Dopiero wraz z nabyciem kolejnych kompetencji i doświadczenia będzie musiał go aktualizować.

Uproszczenie przetargów

Wojciech Wołoszyk, przewodniczący Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT oraz prezes zarządu IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o., podkreśla, że wprowadzenie certyfikatów uprości proces oraz zmniejszy koszty i nakład pracy związany z postępowaniem w zamówieniach publicznych, zarówno ze strony oferenta, jak i zamawiającego. – Obecnie zdarza się, że firma nie przystępuje do przetargu z uwagi na złożenie zaświadczenia w nieodpowiedniej formie lub wskutek braku złożonego podpisu, a nie z powodu braku odpowiednich kompetencji. Z kolei niektórzy potencjalni wykonawcy, nieposiadający wyspecjalizowanej kadry, z uwagi na brak jednolitości w wydawaniu dokumentów elektronicznych mają problem ze złożeniem oferty – podsumowuje Wojciech Wołoszyk.

Mniej formalizmu w przetargach

Z kolej Mateusz Brzeziński LL.M. DBA, partner w kancelarii prawnej JBP Jarzyński Brzeziński Partners, uważa, że każde uproszczenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy odczytywać pozytywnie. Jak dodaje, potencjalni uczestnicy rynku zamówień publicznych wskazują, że nadmierny formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie składanych podmiotowych środków dowodowych (chociażby dokumenty z ZUS, US czy KRK), zniechęca do uczestnictwa w zamówieniach publicznych.