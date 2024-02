Proces zmian w mediach publicznych poprzez pomyślne ustanowienie likwidatorów lokalnych spółek publicznego radia to tylko część planu realizowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Plan ten na razie się nie powiódł w odniesieniu do dwóch głównych spółek mediów publicznych: Polskiego Radia SA i TVP SA. Sąd rejestrowy nie zgodził się tam ani na zmiany zarządów, ani na likwidację.

Na czwartkowej konferencji prasowej minister Sienkiewicz oświadczył, że docelowo zmiany w mediach publicznych nastąpią w drodze odpowiednich nowelizacji ustaw.

– Oczywiście są tu pewne limity, zdajemy sobie bowiem sprawę, że dopóki pan prezydent Duda sprawuje swój urząd, finał tych prac może się spotkać z jego wetem. Wydaje mi się jednak absolutnie niezbędne rozpoczęcie tych prac – mówił min. Sienkiewicz.

Przypomnijmy, że podstawowym zadaniem Sejmu jest wykonanie wyroku TK z 13 grudnia 2016 r. (sygn. K 13/16), z którego wynika, że prawo do obsadzania stanowisk we władzach spółek mediów publicznych ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Według dzisiejszego brzmienia ustawy prawo to przysługuje Radzie Mediów Narodowych.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Szymon Kaczmarek, adwokat, wspólnik w kancelarii Loewen

Postanowienie sądu w sprawie Radia Lublin można nazwać rozstrzygnięciem „sprytnym”. Z jednej strony respektuje istnienie w przestrzeni prawnej wyroku TK w sprawie mediów publicznych, a z drugiej wskazuje, że wyrok ten nie przeszkadza we wszczynaniu procedur likwidacyjnych wobec spółek mediów publicznych. Trybunał nie zakwestionował bowiem prawa walnego zgromadzenia akcjonariuszy do podejmowaniu uchwał o likwidacji spółki. Zresztą w uzasadnieniu podkreślono, że likwidacja jest zdarzeniem prawnym wynikającym z uchwały WZA, a nie samego wpisu do KRS. Sąd w Świdniku dostrzegł też istotny element gramatyczny wyroku TK: „likwidowanie” w trybie niedokonanym to nie to samo co „zlikwidowanie”. Tym samym wszczęcie procedury likwidacyjnej uznał za dopuszczalne. Jeżeli taki tok rozumowania przyjmie też warszawski sąd rozpatrujący skargi na odmowy wpisu o likwidacji spółek TVP SA i Polskie Radio SA, to procedura likwidacji tych spółek będzie mogła przebiegać dalej już w sposób formalnie zalegalizowany.