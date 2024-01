Audi wygrało w TSUE z polską firmą spór o swój emblemat

Sąd polski, przed którym toczy się to postępowanie, ma określić zakres ochrony tego znaku towarowego. Zwrócił się on do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym, czy sprzedaż części zamiennych takich jak osłony chłodnicy stanowi, zgodnie z prawem Unii, „używanie oznaczenia w obrocie handlowym” mogące naruszyć funkcje znaku towarowego AUDI. Zastanawia się również nad kwestią, czy właściciel tego znaku towarowego może zakazać osobie trzeciej takiego używania.

Trybunał: sąd musi sprawdzić osłonę chłodnicy

W swoim wyroku Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej. Zauważył przede wszystkim, że przewidziana w odniesieniu do wzorów klauzula naprawy nie ma zastosowania. Następnie zaznaczył, że w niniejszej sprawie osłony chłodnicy nie pochodzą od właściciela znaku towarowego AUDI i są wprowadzane do obrotu bez jego zgody.

Element przeznaczony zaś do zamocowania emblematu Audi jest z nim zespolony do celów sprzedaży osłon chłodnicy przez osobę trzecią. Element ten jest widoczny dla kręgu odbiorców pragnącego nabyć taką część zamienną. Mogłoby to ustanowić materialny związek między przedmiotową częścią zamienną a właścicielem znaku towarowego AUDI. Takie używanie może zatem naruszyć funkcje znaku towarowego polegające w szczególności na zagwarantowaniu pochodzenia lub jakości towaru.

Trybunał pozostawił sądowi krajowemu zadanie sprawdzenia, po pierwsze, czy element przedmiotowej osłony chłodnicy jest identyczny ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobny, a po drugie, czy osłona chłodnicy jest identyczna z towarem lub towarami, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobna. Jeżeli jednak sąd krajowy uzna, że znak towarowy AUDI cieszy się renomą w Unii, jego właściciel powinien korzystać, pod pewnymi warunkami, ze zwiększonej ochrony. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy rozpatrywane osłony chłodnicy i towary, dla których znak ten został zarejestrowany, są identyczne, podobne lub odmienne.

Trybunał potwierdził również, że w sytuacji, gdy wybór kształtu elementu przeznaczonego do zamontowania emblematu producenta samochodów jest podyktowany chęcią sprzedaży osłony chłodnicy, która przypomina w możliwie najbardziej dokładny sposób oryginalną osłonę chłodnicy, prawo Unii nie ogranicza wyłącznego prawa tego producenta do zakazania używania oznaczenia identycznego lub podobnego.

sygn. akt C-334/22