Dieta ketogeniczna nie musi być szkodliwa

Każdy, kto choć raz w życiu postanowił zrzucić zbędne kilogramy, z pewnością pamięta ciężkie chwile, gdy czuć ssanie w żołądku, a na suty posiłek nie ma co liczyć. Na cenzurowanym jest zwłaszcza tłuszcz. Unikają go ci, którzy za wszelką cenę chcą się odchudzić oraz ci, którzy zamierzają żyć zdrowo.

Tymczasem z badań wynika, że kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniego rodzaju tłuszczu i zestawianie go z właściwymi produktami. Jeśli robimy to dobrze, efekty przychodzą szybciej, niż można było się spodziewać. Jakie to efekty? Utrata zbędnych kilogramów, przypływ energii, zmniejszenie stanów zapalnych w organizmie. I co ważne, wszystko to osiągniemy bez uczucia głodu. A to przecież najbardziej niepożądany towarzysz każdej diety.