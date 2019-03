Nadgodziny w pracy sprzyjają depresji u kobiet

Praca w nadgodzinach w przypadku kobiet zwiększa ryzyko wystąpienia objawów depresji. Co ciekawe, takiego związku nie zauważono u mężczyzn – czytamy w Onecie.

Zwiększone ryzyko depresji stwierdzono u kobiet, które tygodniowo pracują powyżej 55 godzin. Natomiast praca w weekendy źle wpływa na zdrowie psychiczne zarówno kobiet, jak i mężczyzn – informuje Onet, przytaczając badania opublikowane w „Journal of Epidemiology & Community Health”.

Opisywane badania przeprowadzili naukowcy z University College London oraz z Queen Mary University of London. Objęły one ponad 20 tys. dorosłych osób. Objawy depresji, takie jak poczucie bycia bezwartościowym czy niezdolnym, mierzono na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników badania.

Przy uwzględnieniu takich czynników jak wiek, uzyskiwane dochody, stan zdrowia, oraz charakterystyka wykonywanej pracy, kobiety pracujące dłużej miały o 7,3 proc. więcej objawów depresji niż kobiety przepracowujące standardowe 35-40 godzin tygodniowo.

Praca w weekendy miała natomiast związek z podwyższonym ryzykiem depresji u obu płci. Kobiety, które pracowały we wszystkie weekendy - lub w większość z nich - miały średnio o 4,6 proc. więcej objawów depresji w porównaniu z kobietami pracującymi tylko w dni powszednie. W przypadku mężczyzn różnica ta wynosiła 3,4 proc.

Jak zaznaczył dr Gill Weston (UCL Institute of Epidemiology and Health Care), główny autor badań, kobiety są zwykle bardziej od mężczyzn obciążone obowiązkami domowymi, co sprawia, że pracują dłużej, odczuwają wzmożoną presję czasu i przytłaczające poczucie odpowiedzialności. Ponadto kobiety pracujące głównie w weekendy zwykle zatrudnione są w niskopłatnym sektorze usług, co również ma związek z wyższym ryzykiem depresji.

Natomiast niezależnie od dni pracy, badania potwierdziły, że najbardziej narażone na depresję są osoby starsze, o niższych dochodach, palące, wykonujące zajęcie wiążące się z wysiłkiem fizycznym, a także niezadowolone ze swojej pracy.