Bielan: Porozumienie jest i pozostanie w Zjednoczonej Prawicy

Według Bielana także w Porozumieniu toczy się polityczny spór, choć polityk jest przekonany, że większość polityków z tego ugrupowania życzy sobie pozostania w obozie Zjednoczonej Prawicy.

- W partii są miłośnicy PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza i to wyraźnie widać - przyznał.

Bielan podkreślił, że jest jednym z liderów Porozumienia i "nie wyobraża sobie", by ktoś mógł skłócić to ugrupowanie z koalicjantami. - Porozumienie od początku tworzyło Zjednoczoną Prawicę i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś po cichutku, pomalutku, metodą faktów dokonanych skłócił nas z naszymi koalicjantami PiS i SP i wyprowadził z rządu - mówił. - Byłoby to działanie przeciwko statutowi. Porozumienie jest i pozostanie w Zjednoczonej Prawicy.

Adam Bielan analizował też możliwość sfałszowania korespondencyjnych wyborów prezydenckich, przeprowadzenia których 10 maja domaga się Prawo i Sprawiedliwość.

Polityk ocenił, że "możliwości sfałszowania tych wyborów na wielką skalę nie istnieje".

- Karty do głosowania są dlatego drukowane przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, żeby miały zabezpieczenia uniemożliwiające sfałszowanie - twierdzi Bielan.