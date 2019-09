Biedroń: O życiu Polek decyduje prezes z kotem

- Polska jest domem nas wszystkich. Na szczęście jest Lewica, na lewicy są odważne kobiety i odważni mężczyźni. Wprowadzimy europejskie standardy do europejskiego kraju - zapewniał lider Wiosny.

Biedroń zauważył, że sam należy do mniejszości, z autopsji zna przemoc domową, więc wie, jak mniejszości są w Polsce traktowane.

Biedroń mówił w Poznaniu, że lewica doprowadzi do tego, iż Polska będzie krajem, w którym wszyscy mają równe prawa.

Szczególny nacisk położył Biedroń na prawach kobiet do dysponowania własnym ciałem, w tym braku do dostępu do legalnej aborcji i opieki ginekologicznej.

O życiu kobiet nie decydują same kobiety, ale prezes z kotem i ojciec dyrektor z Torunia! Kobiety są dzisiaj traktowane jak mniejszość, chociaż stanowią większość. Demokracja bez kobiet to pół demokracji!

Robert Biedroń mówił także o konieczności wyrównania zarobków kobiet i mężczyzn, tym bardziej, że kobiety często są lepiej wykształcone od mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Wspomniał, że podczas jego prezydentury w Słupsku wprowadzono edulackę równościową, do spółek miejskich zostały wprowadzone kobiety, a po raz pierwszy od 800 lat kobieta została wybrana na włodarza miasta.

- Do dzisiaj! W pierwszej turze została wybrana .kobieta! - mówił Biedroń i zakończył emocjonalnie: