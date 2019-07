Brudziński: Nikt ci tyle nie da, ile ci PO kłamliwie obieca

W piątek w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa Platformy Obywatelskiej. Przemówienie wygłosił przewodniczący partii Grzegorz Schetyna. Poruszył m.in. temat wieku emerytalnego. - Jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, słynne 67 lat, to przyznajemy – to był błąd. Można to było przeprowadzić na zasadzie dobrowolności i zachęt, a nie przymusu - oświadczył.

"Nikt ci tyle nie da ile ci PO kłamliwie obieca!" - skomentował na Twitterze europoseł PiS Joachim Brudziński. Zwrócił uwagę, że w programie PO umieszczonym na oficjalnych stronach partii jest zapis mówiący, że "należy powrócić do projektu podniesienia wieku emerytalnego". "Dzisiejsza konwencja to kolejne #PusteObietnice" - ocenił Brudziński.