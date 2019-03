Zandberg: Czy Patryk Jaki w ogóle wie, co to hiperinflacja?

- Polska nie powinna zbyt szybko przyjmować waluty euro. Są tylko dwa państwa, które zyskały na euro, reszta państw straciła. Jestem przekonany, że w Polsce spowodowałoby to hiperinflację cen - mówił na spotkaniu z mieszkańcami Zakopanego wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. "Czy minister Jaki w ogóle wie, co to hiperinflacja?" - skomentował na Twitterze Adrian Zandberg.

Jaki, który kandyduje do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie, na spotkaniu w Zakopanem stwierdził, że "Unia Europejska musi być silna wartościami, które stanęły u jej podstaw, wartościami, które budował między innymi Schuman".

- Jest duża tendencja w Unii Europejskiej do tego, żeby przejmować kompetencje państw członkowskich i żeby ograniczać suwerenności Polski. Już prawie 75 proc. prawa, które obowiązuje w Polsce, jest przyjmowane w Unii Europejskiej - mówił wiceminister sprawiedliwości.

- Dodatkowo są tendencje związane z szybkim narzuceniem Polsce waluty euro. Chce się rozdzielić budżety w taki sposób, aby rozdzielić go na budżet euro i budżet pozostałych państw, które nie przyjęły wspólnej waluty - dodał Jaki. Jego zdaniem przyjęcie euro oznacza dla kraju wzrost cen i zwiększenie kosztów życia.

- Polska nie powinna zbyt szybko przyjmować waluty euro. Jestem przekonany, że w Polsce spowodowałoby to hiperinflację cen. Naszym zadaniem jest to, aby w Polsce dbać o obywateli - powiedział. Według Jakiego "są tylko dwa państwa, które zyskały na euro", ale nie wymienił ich nazw.

"I po co wygadywać te głupoty o hiperinflacji?" - skrytykował słowa Jakiego na Twitterze Adrian Zandberg. "Czy minister Jaki w ogóle wie, co to hiperinflacja?" - dopytywał.

"Euro jest niezbyt dobrze skonstruowaną walutą. Strefa wymaga zmian, zanim będzie sens tam wstąpić, nie ma co pchać się na siłę. Ale te banialuki o hiperinflacji to żaden argument" - dodał polityk partii Razem.

Za hiperinflację umownie uznawany jest wzrost cen o ponad 50 proc. miesięcznie.

Indeks cen konsumpcyjnych w Polsce, główna miara inflacji, według Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP będzie rósł w tym roku średnio w tempie 1,7 proc., po 1,6 proc. w 2018 roku. Inflacja bazowa w strefie euro, obliczana bez uwzględniania zmiennych cen energii i żywności, spadła w lutym do 1 proc. z 1,1 w styczniu. Stopa inflacji zasadniczej wzrosła natomiast z 1,4 do 1,5 proc. - wynika z danych Eurostatu.