Wybory prezydenckie 2020: do kiedy można dopisać się do spisu wyborców

Osoby, które chcą zagłosować w innym miejscu niż zazwyczaj, muszą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Do spisu wyborców można się dopisać tylko na najbliższe wybory. Osoby, które chcą zmienić miejsce głosowania na stałe – powinny złożyć wniosek o wpisanie do do rejestru wyborców.