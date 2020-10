Przemysław Wojtasik: Fiskus przyjdzie po hot doga

Czy epidemia koronawirusa to dobry moment na takie operacje?

Po co więc zmieniać procedurę, skoro wszystko tak sprawnie działa? Otóż skarbówka dostrzegła nowe możliwości. Zwłaszcza w branży gastronomicznej. Wyliczyła, że połowa barów nie nabija sprzedaży na kasy fiskalne (i nie wykazuje na dodatek napiwków). Wyliczyła też, że już w przyszłym roku może na tym zarobić 22 mln zł. I co roku powiększać ten dochód o kolejne miliony.

Jak fiskus złapie nieuczciwych? Zrobi „nabycie sprawdzające". Co to takiego? Zakup towarów lub usług w celu zweryfikowania, czy sprzedawca wywiązuje się z fiskalnych obowiązków: rejestrowania transakcji w kasie i wystawienia paragonu. Mówiąc prościej, urzędnik przyjdzie do baru jak zwykły klient i kupi hot doga, pizzę, a nawet piwo. Na każdą akcję ma dostać 50 zł. Fiskus zakłada, że rocznie uda się zrobić 170 tys. takich nabyć.