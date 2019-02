Działalność uboczna, marginalna nie da korzyści w VAT

Powiat nie uwzględni powierzchni wykorzystywanych w celach reklamowych przy kalkulacji współczynnika odliczenia podatku dla hali widowiskowo-sportowej.

Sprawa dotyczyła rozliczenia VAT powiatu za styczeń, luty i kwiecień 2013 r. Miało to związek z korektami pierwotnych deklaracji, w których nie ujęto zakupów inwestycyjnych, poniesionych na budowę hali widowiskowo-sportowej. Powiat uznał, że inwestycja służy celom wyłącznie opodatkowanym.

Przeprowadzona kontrola wykazała jednak, że nieruchomość nie jest wykorzystywana wyłącznie do działalności gospodarczej, gdyż służy również celom nieobjętym ustawą o VAT. Problemem okazało się też to, jak w takim razie wyliczyć współczynnik odliczenia. Fiskus nie zgodził się z powiatem, że procentowy udział wykorzystania hali widowiskowo-sportowej do celów działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT oraz do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej wynosi odpowiednio 95,057 i 4,94 proc. Zdaniem urzędników został on wyliczony według złej metody.

Prawidłowa proporcja powinna być, w opinii fiskusa, wyliczona jako proporcja powierzchniowo-czasowa. Nie powinno się przy tym uwzględniać powierzchni wykorzystywanych w celach reklamowych. Sprzedaż powierzchni reklamowych hali widowiskowo-sportowej ma bowiem w przypadku powiatu charakter uboczny i marginalny. Nie mogła więc wpłynąć na konstrukcję proporcji czynności opodatkowanych i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Powiat nie zgadzał się z takim rozstrzygnięciem. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przekonywał, że specyfika działalności hali widowiskowo-sportowej powinna skłaniać ku zastosowaniu klucza powierzchniowo-czasowego, uwzględniającego zarówno powierzchnię przeznaczoną do zadań oświatowych i pod wynajem, jak i czas, w którym pomieszczenia są oferowane pod wynajem oraz wykorzystywane do zadań oświatowych.

Ta argumentacja nie przekonała jednak szczecińskiego WSA. Przypomniał, że zastosowane przez powiat metody, na podstawie których wydzieli ona odpowiednią kwotę podatku naliczonego, muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. WSA zgodził się z fiskusem, że metoda obliczenia proporcji odnosząca się wyłącznie do godzin otwarcia hali prowadzi do nieadekwatnego odliczenia podatku naliczonego, a sprzedaż reklam ma charakter uboczny.

Ostatecznie stanowisko niekorzystne dla powiatu potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Jego zdaniem nie jest tak, że organ podatkowy nie może oceniać poprawności przyjętej metody wyliczenia proporcji. Sąd nie przyznał też racji powiatowi, że wynajem nośników reklamowych powinien być uwzględniony w wyliczeniach. Tak jak uznał WSA ma on charakter uboczny, tj. nie jest związany z działalnością hali – przeznaczeniem, dla którego kompleks został wzniesiony. W konsekwencji, wskazana działalność nie mogła wpłynąć na konstrukcję udziału procentowego, w jakim ta nieruchomość wykorzystywana jest do działalności gospodarczej.

Wyrok Naczelnego Sądy Administracyjnego z 30 stycznia 2019 r.

Sygnatura akt: I FSK 2273/18

Tomasz Siennicki doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec&Partnerzy

Zapewne w sprawie można byłoby zastanawiać się nad czystymi technikaliami dotyczącymi sposobu wyliczenia proporcji przez organy podatkowe czy przez podatnika (powiat). Czyli nad tym, które konkretnie powierzchnie należy brać pod uwagę przy wyliczaniu proporcji, czy prawidłowo został obliczony czas wykorzystania hali do działalności gospodarczej, czy należało uwzględniać w jakiś sposób okoliczność, że na obiekcie umieszczane były reklamy itd. Są to jednak sprawy techniczne, które nie stanowiły zasadniczej osi sporu. Strona w istocie nie wytykała też w postępowaniu przed NSA błędów w zakresie wyliczeń proporcji. Przede wszystkim nie była również w stanie wykazać i sensownie uzasadnić, dlaczego proporcja wyliczona przez organ była błędna i w jaki sposób umieszczenie nośników reklamowych w czy na obiekcie miałoby wpływać na odliczenie większej kwoty podatku. Ta droga musiała jednak prowadzić do nikąd. Zarzuty koncentrowały się bowiem na przepisach prawa materialnego i w istocie nie podważały ustaleń w zakresie stanu faktycznego przyjętego przez sąd pierwszej instancji. Już choćby z tego powodu NSA prawidłowo moim zdaniem oddalił skargę powiatu. Niezależnie od tego, na pełną aprobatę zasługuje stanowisko sądu, zgodnie z którym w sprawie nie można było zastosować poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów NSA (I FPS 9/10). Uchwała ta i ukształtowane na jej podstawie orzecznictwo dotyczyło innych wydatków niż wymienione w art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, przynajmniej jeśli chodzi o okres po 1 stycznia 2011 r., a więc od wprowadzenia tej regulacji. Odliczany przez powiat VAT dotyczył wydatków ponoszonych w roku 2013. Oczywiste zatem było, że uchwała nie mogła mieć tu znaczenia dla rozstrzygnięcia.