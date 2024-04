Nielimitowane zwolnienie w podatku od spadków i darowizn wprowadzone dla przepływu majątku między osobami z najbliższej rodziny to duży bonus podatkowy. Niestety w praktyce wywołuje wiele wątpliwości, a fiskus dwoi się i troi, żeby pod byle pretekstem go ograniczyć. Na szczęście nie zawsze skutecznie. Potwierdza to czwartkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), z którego jasno wynika, że obdarowany nie zawsze musi stracić prawa do zwolnienia przez to, że darowizna nie trafiła bezpośrednio na jego konto.

Darowizna dla członka rodziny, od którego kupujemy nieruchomość. Warunki nielimitowanego zwolnienia

Sprawa co prawda dotyczyła interpretacji indywidualnej, ale mogła mieć poważne skutki dla wnioskodawcy, bo dotyczyła sytuacji, która już się wydarzyła. Podatnik wyjaśnił, że we wrześniu 2020 r. została sporządzona umowa darowizny środków pieniężnych na jego rzecz. Dla darczyńców jest zstępnym (dzieckiem) oraz pasierbem. Obdarowany tłumaczył, że pieniądze z darowizny miały być przeznaczone na zakup mieszkania. Dlatego darczyńcy przekazali wszystkie środki bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedającego lokum. Podatnik chciał się upewnić czy wpłata darowizny na konto osoby trzeciej z tytułu ceny nabycia lokalu mieszkalnego nie pozbawia go zwolnienia przewidzianego dla tzw. zerowej grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn. Sam był jednak przekonany, że spełnia warunki do preferencji. W umowie darowizny zostało bowiem zawarte świadczenie w postaci kupna mieszkania. A skoro stał się jego właścicielem to świadczenie zostało spełnione.

Fiskus jak to fiskus zaczął jednak szukać dziury w całym. Zauważył, że w wyniku darowizny podatnik bezsprzecznie dostał nie mieszkanie a pieniądze. A w przypadku darowizny środków pieniężnych zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn podlegają jedynie te, które zostały przekazane na rachunek nabywcy, lub ewentualnie przekazem pocztowym. Jeżeli więc darowane pieniądze zostały przekazane przez darczyńców bezpośrednio na rachunek wierzyciela obdarowanego — w tym przypadku sprzedawcy mieszkania — to zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie ma. A skoro tak to zdaniem urzędników podatnik powinien złożyć zeznanie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na formularzu SD-3 i wykazać w nim nabycie środków pieniężnych.

Darowizna dla osoby trzeciej. Poszedł do NSA i wygrał

Podatnik poszedł do sądu i wygrał. Najpierw suchej nitki na wykładni fiskusa nie zostawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Zgodził się co prawda, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie, w jakim uzależnia zwolnienie od konieczności udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek nabywcy należy interpretować zgodnie z jego treścią. Jednak nie miał też wątpliwości, że jednocześnie trzeba uwzględnić przy tym konstytucyjne standardy m.in. rolę i cel takiego rozwiązania w obrocie prawnym.