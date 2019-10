Jak dopisać się online do spisu wyborców poza miejscem stałego zamieszkania

Osoby, które 13 października nie będą mogły głosować w wyborach w swoim lokalu wyborczym, mogą dopisać się do spisu wyborców w innym miejscu. Teraz także zdalnie, przez Internet.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców poza miejscem stałego zamieszkania można napisać samodzielnie i złożyć w urzędzie gminy, w której zamierza się głosować. We wniosku trzeba podać nazwisko, imię albo imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres stałego zamieszkania, adres pobytu czasowego w dniu wyborów. Na złożenie wniosku jest czas do 8 października. Poniżej dalsza część artykułu

Nie trzeba jednak fatygować się do urzędu. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców poza miejscem stałego zamieszkania można złożyć online, bez wychodzenia z domu. Warunkiem jest posiadanie tzw. profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić naszą tożsamość. Usługa jest bezpłatna.

Jak to zrobić krok po kroku 1. Przygotuj:

- login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,

lub

- podpis kwalifikowany,

lub

2. Kliknij link Dopisz się do spisu wyborców

System przekieruje nas na stronę login.gov.pl. Wybieramy tam sposób logowania.

Jeśli chcemy zalogować się profilem zaufanym (eGO), musimy go mieć. Można go założyć w prosty sposób przez bankowość elektroniczną, w serwisach banków lub innych dostawców wymienionych na stronie pz.gov.pl.

Profil Zaufany można również założyć poprzez serwis pz.gov.pl, ale wówczas musimy się liczyć z koniecznością jednorazowego stawienia się w jednym z wybranych punktów, w których zostanie potwierdzona nasza tożsamość.

Jeśli wybierzemy logowanie e-dowodem, potrzebować będziemy skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziemy na przykład swoje pisma wysłane – za pośrednictwem serwisu OBYWATEL.GOV.PL i platformy ePUAP – do urzędu. Skrzynkę można założy przy pierwszym logowaniu do e-usług.

3. Wypełnij wniosek

System zapyta m.in. o powód, dla którego chcemy dopisać się do spisu wyborców.

Po wypełnieniu wniosku system przekieruje nas do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie można sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie, czyli za pomocą: profilu zaufanego, dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu), kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Potwierdzenie wysłania wniosku otrzymamy na naszą skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.

Jeszcze tylko kilka dni Wniosek online można złożyć tylko do 8 października. Lepiej jednak nie czekać z tym na ostatnią chwilę, gdyż urzędnik nie dopisze nas do spisu wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć nasz wniosek, a zrobi to w godzinach pracy urzędu.

Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

Ważne jest także sprawdzenie przed wyborami, czy nasze nazwisko dopisano do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi na nasz wniosek w ciągu 3 dni, trzeba skontaktować się z urzędem – na przykład telefonicznie, osobiście lub za pomocą pisma ogólnego.

Nie każdy może online Kto nie może zdalnie dopisać się do spisu wyborców? Żołnierze odbywający służbę wojskową lub ćwiczenia, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, funkcjonariusze pełniący służbę w systemie skoszarowanym.

W celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców powinni oni skontaktować się z urzędem gminy w miejscowości skoszarowania lub w miejscowości, w której pełnią służbę.