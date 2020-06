Robert Gwiazdowski: Zakład Usług Turystycznych

Do 6 sierpnia, gdy kończy się kadencja Andrzeja Dudy, pozostało 42 dni. A zgodnie z konstytucją „wybory Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta" (art. 128 ust. 2 konstytucji). Mamy więc 33 dni spóźnienia. Ale tym razem broniąca konstytucji PO dogadała się z naruszającym konstytucję PiS, że naruszą ją razem. Do koalicji PO–PiS dołączyło także Razem z Wiosną i SLD.

Prawie jak zawsze, gdy posłowie i posłanki uszczęśliwiają na szybko swoich wyborców i wyborczynie, czarną robotę zwalają na ZUS! Co ma ZUS do bonu turystycznego? Ano ma! Zgodnie z ustawą „obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym", który „rozbudowuje, dostosowuje i utrzymuje ZUS"! To ten sam system, dzięki któremu obliczane i wypłacane są emerytury. Na szczęście zgodnie z ustawą „do zamówień na usługi lub dostawy mających na celu jej realizację przez ZUS, w tym w szczególności (aczkolwiek nie wyłącznie) do rozbudowy, dostosowania lub utrzymania systemu teleinformatycznego, nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych". A ponoć ta ustawa świetna jest i bez niej udzielanie zamówień publicznych skończyłoby się wielką korupcją. Tak przynajmniej ustawodawca uzasadniał jej uchwalenie. Na szczęście obowiązujące w prawie domniemanie racjonalności ustawodawcy tym razem okazało się zasadne – ustawodawca wie, że jakby ZUS miał działać zgodnie z ustawami przez niego uchwalanymi, to żadnego bonu turystycznego by nie wprowadził.