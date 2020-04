RPO skarży do sądu decyzję premiera o zleceniu Poczcie Polskiej przygotowania wyborów korespondencyjnych

W swojej skardze Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi, by Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji premiera z 16 kwietnia 2020 r. Polecała ona Poczcie Polskiej podjęcie i realizację czynności niezbędnych do przygotowania wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Na tej podstawie Poczta wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej spisów wyborów.

