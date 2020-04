Koonawirus: przebranżowienie musi być zgodne z zasadami dobrego sąsiedztwa

Z pomysłem zmiany przeznaczenia kotłowni na działalność gastronomiczną zgłosił się do Urzędu Gminy Dywity mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego. Budynek kotłowni stał w centrum zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Inwestor chciał go przystosować do działalności cateringowej, polegającej na przygotowywaniu na zamówienie jedzenia dla odbiorcy indywidualnego.