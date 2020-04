Dlaczego rząd nie wprowadza stanu nadzwyczajnego?

Nietrafiony jest też podnoszony przez niektórych polityków argument, że stan klęski żywiołowej niósłby ze sobą bardzo uciążliwe dla społeczeństwa ograniczenia, które nie są niezbędne. Artykuł 228 ust. 5 konstytucji wprost stanowi, że w ramach stanów nadzwyczajnych można podejmować tylko takie działania, które są proporcjonalne i konieczne. Oznacza to, że nie wszystkie restrykcje przewidziane w ustawie o stanie klęski żywiołowej mogłyby mieć zastosowanie. To Rada Ministrów w rozporządzeniu wprowadzającym stan nadzwyczajny określiłaby, które ograniczenia praw człowieka wspomniane w ustawie by obowiązywały.

Dlaczego więc rządzący nie chcą ogłoszenia stanu nadzwyczajnego? Prawdopodobnie z powodu niektórych konsekwencji prawnych, jakie by się z tym wiązały. Jedną z nich byłoby przesunięcie wyborów prezydenckich. Zgodnie z art. 228 ust. 7 konstytucji mogłyby się one odbyć dopiero po 90 dniach od zakończenia stanu klęski żywiołowej. Nie jest przy tym jasne, czy dotyczy to tylko głosowania czy całości procedur wyborczych. Nawet jednak przy założeniu, że głosowanie musiałoby się odbyć w pierwszym dniu wolnym od pracy po upływie wspomnianych 90 dni, kampania wyborcza zostałaby przedłużona o co najmniej kilka tygodni.