Tomasz Pietryga: Praworządność na drugim miejscu

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy państwo faktycznie sobie nie poradzi z korupcją wycelowaną w środki UE. Ogólne rozumienie „zagrożenia dla praworządności" nie będzie brane pod uwagę. Szczegóły ma określić Komisja Europejska, którą bieżący szczyt upoważni do opracowania aktu wykonawczego, instrukcji obsługi rozporządzenia. W odróżnieniu od samych konkluzji, które mają charakter politycznych deklaracji, nada tym ustaleniom moc prawną. Dodatkową gwarancję stworzy deklaracja, że gdy rozporządzenie zostanie skierowane do TSUE, nie zostanie użyte aż do ogłoszenia werdyktu. A to oznacza, że mechanizm może być zablokowany nawet przez kilka lat.