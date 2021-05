Prokuratura Europejska jako środek kontroli wydatkowania pieniędzy z Funduszu Odbudowy

Choć Polska nie uczestniczy w Prokuraturze Europejskiej, Unia będzie miała jak śledzić dystrybucję środków z Funduszu Odbudowy.

Ratyfikacja Funduszu Odbudowy to dobra okazja do dyskusji o mechanizmach kontroli nad sposobem wydatkowania środków. Polska mogłaby w tym celu przystąpić do Prokuratury Europejskiej – pisali w „Rz" rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i jego zastępca dr hab. Maciej Taborowski („Uczciwi nie muszą się bać", 10 kwietnia).

Prokuratura ta prowadzi śledztwa i oskarża o nadużycia finansowe, korupcję, konflikt interesów i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe UE.

– Unia to przecież my, wszyscy wspólnie ją tworzymy, ale politycy wolą mówić, że my to Polska, że co rusz z Unią wygrywamy, bo negocjujemy z Brukselą. Choć negocjują wszyscy i nie z jakąś obcą Brukselą, tylko w Brukseli – mówi prof. Robert Grzeszczak z UW, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN. Czytaj też: Senat o Funduszu Odbudowy: będą poprawki do zgody na ratyfikację Miliardy za trzema zakrętami - polska droga do funduszu

Strumień ratunkowy dla gospodarek po pandemii powiązano ze zwiększeniem kontroli państw członkowskich w świetle unijnego rozporządzenia 2020/2092 z 16 grudnia 2020 r. („pieniądze za praworządność"). Jego deklarowany cel to ochrona interesów finansowych i budżetu UE. Bodnar i Taborowski wskazywali, że po raz pierwszy polska prokuratura – zależna od ministra sprawiedliwości –znajdzie się bezpośrednio pod lupą Komisji Europejskiej, a jej działania mogą spowodować wstrzymanie wypłat z budżetu UE.

Jak dotąd Polska (i Węgry) nie przystąpiła do Prokuratury Europejskiej (PE). Uznano, że mechanizm z rozporządzenia – co wskazał w odpowiedzi na zapytanie poselskie ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak – „zawiera niekorzystne dla Polski rozwiązania zagrażające niezależności krajowych organów zajmujących się walką z przestępczością na szkodę interesów finansowych UE".

Przystąpić do PE można w każdym czasie – wystarczy deklaracja. Zapytaliśmy resort sprawiedliwości, czy po przyjęciu przez Sejm Funduszu Odbudowy coś tu się zmieni. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale w poprzednich dniach politycy PiS mówili, że nie są tym zainteresowani. Tymczasem, jak słychać z Koalicji Obywatelskiej, akces do PE może być warunkiem poparcia Planu Odbudowy.