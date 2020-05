Demokrata mody

Pierre Cardin wprowadził luksusową modę do zwykłych sklepów, czyli ją zdemokratyzował. Szedł pod prąd - zredefiniował klasyczną modę łącząc w niej przeszłość z przyszłością. Wiele jego projektów trafiło do kanonów mody, ale kiedy je tworzył były innowacyjne. Znany z awangardowego stylu preferuje geometryczne kształty i motywy. I nie przestaje twierdzić, że moda powinna być wywrotowa.

Słynny projektant w lipcu skończy 98 lat. Mówi, że sekret długiego życia i radosnej aktywności tkwi w nieustannej chęci do pracy. - Jest człowiekiem, który uwielbia o sobie mówić, a jednocześnie jest skromny – mówi Jean-Pascal Hesse pracujący od 23 lat dla Cardina.

- Jedno słowo: szyk – ocenia Dionne Warwick, piosenkarka.

Urodzony we Włoszech w 1922 roku Pierre Cardin, ale już dwa lata później z rodzicami i rodzeństwem uciekł z faszyzujących Włoch do Francji. Od dzieciństwa szył sukienki dla lalek. Mając 14 lat wiedział, że chce być projektantem mody. Po wyzwoleniu Paryża w 1945 roku zaraz przyjechał do tego miasta. Pierwsza osoba, którą spotkał, była tą, której szukał.

- Byłem przystojny więc wszyscy chcieli się ze mną przespać – śmieje się dziś Cardin.

Mając 20 lat zaczął pracę u Christiana Diora, wkrótce został jego głównym krawcem. Brał udział we wszystkich spotkaniach towarzyskich, które przeszły do historii – szył na nie kostiumy – Diora raz przebrał za lwa. I Dior właśnie pomógł mu stworzyć własny dom mody – po pierwszej zaprezentowanej kolekcji podarował mu 144 róże w dowód swego uznania.

Cardin zorganizował pierwszy męski pokaz mody, do którego zatrudnił studentów uniwersytetu i sam w nim także wystąpił. Jako pierwszy zaczął angażował modelki wszystkich kolorów skóry.

Chciał stworzyć międzynarodową markę - i to mu się udało. Jest biznesmenem – stworzył ponad 800 produktów. O meblach myślał jak o rzeźbie, dał się poznać jako interesujący designer, był pionierem w tworzeniu nietypowych okularów.

- Nowoczesność – ocenia Philippe Starck styl Cardine’a.

Bardzo ciekawy, bogaty w archiwalia film, w którym Pierre Cardin opowiada o sobie. Jego dzieło oceniają współpracownicy, ludzie ze świata mody i kultury.

Premiera dokumentu „Dom Pierre’a Cardina” (2020) w sobotę 23 maja o 18. w Canal+ Dokument.