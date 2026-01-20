Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego opinia publiczna nie zna kosztów obchodów Tysiąclecia Koronacji Bolesława Chrobrego?

Kto był finansowym sponsorem wydarzenia i jaka była jego rola?

Jakie spółki państwowe były zaangażowane w organizację obchodów?

Dlaczego organizacje walczące o przejrzystość podważają utajnianie umów?

Imprezę – huczne obchody Tysiąclecia Korony Polskiej w Warszawie, które zostały zorganizowane pod koniec kwietnia pod patronatem premiera Donalda Tuska i miały być przedwyborczym paliwem dla Rafała Trzaskowskiego – finalnie opłaciło siedem państwowych spółek na czele z Orlenem.

„ORLEN był sponsorem generalnym obchodów Tysiąclecia Korony Polskiej, nie był natomiast ich organizatorem. Dlatego nie mamy wiedzy na temat zaangażowania finansowego innych podmiotów. Ze względu na dwustronne umowy zawierające klauzule poufności, nie informujemy o szczegółach współprac sponsoringowych, w tym o ich kwotach” – odpowiada na nasze pytania o koszty PKN Orlen.

W podobnym tonie odpowiada nam TVP, gdy pytamy, ile kosztował ich koncert finałowy „Tysiąclecie Korony Polskiej”, na którym wystąpił m.in. Oskar Cyms, Grzegorz Hyży, Margaret i Zalia. „Nie podajemy takich informacji do publicznej wiadomości. Tajemnica handlowa” – odpisuje nam TVP S.A. Poza koncertem gwiazd odbył się piknik Tysiąclecia, przelot samolotów F-16, parada historyczna przez Most Świętokrzyski i multimedialny spektakl z największym pokazem dronów w historii Polski.