Nikt nie chce zdradzić, ile wydał na organizację pikniku w kwietniu ubiegłego roku
Imprezę – huczne obchody Tysiąclecia Korony Polskiej w Warszawie, które zostały zorganizowane pod koniec kwietnia pod patronatem premiera Donalda Tuska i miały być przedwyborczym paliwem dla Rafała Trzaskowskiego – finalnie opłaciło siedem państwowych spółek na czele z Orlenem.
„ORLEN był sponsorem generalnym obchodów Tysiąclecia Korony Polskiej, nie był natomiast ich organizatorem. Dlatego nie mamy wiedzy na temat zaangażowania finansowego innych podmiotów. Ze względu na dwustronne umowy zawierające klauzule poufności, nie informujemy o szczegółach współprac sponsoringowych, w tym o ich kwotach” – odpowiada na nasze pytania o koszty PKN Orlen.
W podobnym tonie odpowiada nam TVP, gdy pytamy, ile kosztował ich koncert finałowy „Tysiąclecie Korony Polskiej”, na którym wystąpił m.in. Oskar Cyms, Grzegorz Hyży, Margaret i Zalia. „Nie podajemy takich informacji do publicznej wiadomości. Tajemnica handlowa” – odpisuje nam TVP S.A. Poza koncertem gwiazd odbył się piknik Tysiąclecia, przelot samolotów F-16, parada historyczna przez Most Świętokrzyski i multimedialny spektakl z największym pokazem dronów w historii Polski.
Spółki twierdzą, że nie były organizatorem tych obchodów. Podobnie jak KPRM. „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie była organizatorem obchodów Tysiąclecia Korony Polskiej” – odpisuje na nasze pytania o koszty Centrum Informacyjne Rządu, chociaż imprezę reklamowano na stronach rządowych – tam również podawano szczegółowy harmonogram obchodów. Więc kto nim był?
Kancelaria Premiera: „Rolę sponsora generalnego wydarzenia objęła Grupa Orlen oraz sześć spółek: PZU, PKO Bank Polski, PGE, Enea, Tauron i Totalizator Sportowy. To właśnie te spółki, wspólnie z wykonawcami, którymi byli Fundacja OCR Events i AM Studio, odpowiadały za realizację wydarzenia”.
„Rzeczpospolita” w kwietniu ubiegłego roku ujawniła kulisy tej sprawy. Obchody początkowo miała organizować Kancelaria Premiera m.in. z muzeami i wojskiem, przez Dom Mediowy AM Studio, spółkę Andrzeja Moebusa, która od lat pracuje dla Platformy Obywatelskiej, a sam Moebus – według „Newsweeka” – jest „znajomym Tuska” z Trójmiasta. Pomysłodawcą imprezy – według wstępnych szacunków miała ona kosztować nawet 20 mln zł – była także Fundacja OCR Events Macieja Szulwacha, znanego w Trójmieście sportowca, specjalizującego się w biegach z przeszkodami zwanymi OCR, który jest bliskim znajomym Andrzeja Moebusa.
To właśnie Szulwach zdradził „Rzeczpospolitej”, że wspólnie z Moebusem wymyślili „autorski scenariusz tych obchodów i zaproponowali go do realizacji” premierowi. Przyznał również, że „początkowo miała się w to włączyć Polska Fundacja Narodowa, ale ostatecznie się to nie udało”.
Kancelaria Premiera promowała to wydarzenie na stronie premier.gov.pl. „W niedzielę, 27 kwietnia 2025 r., Warszawa stanie się centrum ogólnopolskich obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Pod hasłem Tysiąclecie Korony Polskiej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie o charakterze historyczno-kulturowym, na które wstęp będzie całkowicie bezpłatny. Czeka nas dzień pełen emocji, edukacji, zabawy i dumy narodowej. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów” – czytamy na rządowym portalu.
Szymon Osowski, szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska walczącej o przejrzystość życia publicznego uważa, że powoływanie się organów państwa i spółek na ochronę tajemnicy umów przedsiębiorstw jest w Polsce nadużywane. – Wiele lat temu walczyliśmy w sądach administracyjnych o ujawnienie przez ministra rolnictwa kwot spotów finansowanych przez ARMiR. Otrzymaliśmy odmowę, poszliśmy do sądu i ostatecznie NSA stanął po stronie ministerstwa. Tyle tylko, że po kontroli KPRM w ARMiR w wystąpieniu pokontrolnym wytknięto ten wydatek i uznano, że było to nadużycie. Stamtąd dowiedzieliśmy się, że kosztowało to 1,6 mln zł. Niestety ten wyrok stał się tarczą, którą zasłaniają się do dziś politycy i spółki – wspomina prezes Osowski. Jego zdaniem ten przykład, który nie jest odosobniony, świadczy o „nadużywaniu zasobów publicznych”. – W naszym interesie jako społeczeństwa jest to, by rozliczać z tego polityków czy urzędników, którzy gospodarują zasobami publicznymi. Pamiętajmy, że tajemnica przedsiębiorcy nie ma charakteru bezwzględnego – podsumowuje ekspert.
Szymon Osowski, szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
Watchdog Polska nie wyklucza, że wystąpi do spółek o udostępnienie informacji o kosztach, a w przypadku odmowy – skieruje sprawę na drogę sądową.
