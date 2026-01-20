Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Tajne koszty premierowskiej imprezy z okazji Tysiąclecia Korony Polskiej

Opinia publiczna nie dowie się, ile kosztowały obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Spółki utajniły swoje wydatki i informacje o umowie z fundacją z Gdyni oraz spółką „znajomego premiera”.

Publikacja: 20.01.2026 04:30

Nikt nie chce zdradzić, ile wydał na organizację pikniku w kwietniu ubiegłego roku

Nikt nie chce zdradzić, ile wydał na organizację pikniku w kwietniu ubiegłego roku

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego opinia publiczna nie zna kosztów obchodów Tysiąclecia Koronacji Bolesława Chrobrego?
  • Kto był finansowym sponsorem wydarzenia i jaka była jego rola?
  • Jakie spółki państwowe były zaangażowane w organizację obchodów?
  • Dlaczego organizacje walczące o przejrzystość podważają utajnianie umów?

Imprezę – huczne obchody Tysiąclecia Korony Polskiej w Warszawie, które zostały zorganizowane pod koniec kwietnia pod patronatem premiera Donalda Tuska i miały być przedwyborczym paliwem dla Rafała Trzaskowskiego – finalnie opłaciło siedem państwowych spółek na czele z Orlenem. 

„ORLEN był sponsorem generalnym obchodów Tysiąclecia Korony Polskiej, nie był natomiast ich organizatorem. Dlatego nie mamy wiedzy na temat zaangażowania finansowego innych podmiotów. Ze względu na dwustronne umowy zawierające klauzule poufności, nie informujemy o szczegółach współprac sponsoringowych, w tym o ich kwotach” – odpowiada na nasze pytania o koszty PKN Orlen. 

W podobnym tonie odpowiada nam TVP, gdy pytamy, ile kosztował ich koncert finałowy „Tysiąclecie Korony Polskiej”, na którym wystąpił m.in. Oskar Cyms, Grzegorz Hyży, Margaret i Zalia. „Nie podajemy takich informacji do publicznej wiadomości. Tajemnica handlowa” – odpisuje nam TVP S.A. Poza koncertem gwiazd odbył się piknik Tysiąclecia, przelot samolotów F-16, parada historyczna przez Most Świętokrzyski i multimedialny spektakl z największym pokazem dronów w historii Polski.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie była organizatorem obchodów Tysiąclecia Korony Polskiej.

Reklama
Reklama

Spółki twierdzą, że nie były organizatorem tych obchodów. Podobnie jak KPRM. „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie była organizatorem obchodów Tysiąclecia Korony Polskiej” – odpisuje na nasze pytania o koszty Centrum Informacyjne Rządu, chociaż imprezę reklamowano na stronach rządowych – tam również podawano szczegółowy harmonogram obchodów. Więc kto nim był?

Kancelaria Premiera: „Rolę sponsora generalnego wydarzenia objęła Grupa Orlen oraz sześć spółek: PZU, PKO Bank Polski, PGE, Enea, Tauron i Totalizator Sportowy. To właśnie te spółki, wspólnie z wykonawcami, którymi byli Fundacja OCR Events i AM Studio, odpowiadały za realizację wydarzenia”. 

Czytaj więcej

Budowa sceny na błoniach PGE Narodowego. Koncert finałowy ma być kulminacyjnym punktem programu Tysi
Polityka
Biegacz w błocie i znajomy Donalda Tuska. Ujawniamy, kto wymyślił obchody koronacji Chrobrego

Niejasny wybór organizatorów. Sprawę odkrywa „Rzeczpospolita”

„Rzeczpospolita” w kwietniu ubiegłego roku ujawniła kulisy tej sprawy. Obchody początkowo miała organizować Kancelaria Premiera m.in. z muzeami i wojskiem, przez Dom Mediowy AM Studio, spółkę Andrzeja Moebusa, która od lat pracuje dla Platformy Obywatelskiej, a sam Moebus – według „Newsweeka” – jest „znajomym Tuska” z Trójmiasta. Pomysłodawcą imprezy – według wstępnych szacunków miała ona kosztować nawet 20 mln zł – była także Fundacja OCR Events Macieja Szulwacha, znanego w Trójmieście sportowca, specjalizującego się w biegach z przeszkodami zwanymi OCR, który jest bliskim znajomym Andrzeja Moebusa. 

To właśnie Szulwach zdradził „Rzeczpospolitej”, że wspólnie z Moebusem wymyślili „autorski scenariusz tych obchodów i zaproponowali go do realizacji” premierowi. Przyznał również, że „początkowo miała się w to włączyć Polska Fundacja Narodowa, ale ostatecznie się to nie udało”.

Czytaj więcej

Marcin Przydacz, Szymon Szynkowski vel Sęk i Janusz Cieszyński
Polityka
Po publikacji „Rzeczpospolitej” posłowie PiS pojawili się w KPRM z pytaniami
Reklama
Reklama

Kancelaria Premiera promowała to wydarzenie na stronie premier.gov.pl. „W niedzielę, 27 kwietnia 2025 r., Warszawa stanie się centrum ogólnopolskich obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Pod hasłem Tysiąclecie Korony Polskiej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie o charakterze historyczno-kulturowym, na które wstęp będzie całkowicie bezpłatny. Czeka nas dzień pełen emocji, edukacji, zabawy i dumy narodowej. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów” – czytamy na rządowym portalu.

„Nadużywanie ochrony umów” – Watchdog nie wyklucza, że pójdzie do sądu

Szymon Osowski, szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska walczącej o przejrzystość życia publicznego uważa, że powoływanie się organów państwa i spółek na ochronę tajemnicy umów przedsiębiorstw jest w Polsce nadużywane. – Wiele lat temu walczyliśmy w sądach administracyjnych o ujawnienie przez ministra rolnictwa kwot spotów finansowanych przez ARMiR. Otrzymaliśmy odmowę, poszliśmy do sądu i ostatecznie NSA stanął po stronie ministerstwa. Tyle tylko, że po kontroli KPRM w ARMiR w wystąpieniu pokontrolnym wytknięto ten wydatek i uznano, że było to nadużycie. Stamtąd dowiedzieliśmy się, że kosztowało to 1,6 mln zł. Niestety ten wyrok stał się tarczą, którą zasłaniają się do dziś politycy i spółki – wspomina prezes Osowski. Jego zdaniem ten przykład, który nie jest odosobniony, świadczy o „nadużywaniu zasobów publicznych”. – W naszym interesie jako społeczeństwa jest to, by rozliczać z tego polityków czy urzędników, którzy gospodarują zasobami publicznymi. Pamiętajmy, że tajemnica przedsiębiorcy nie ma charakteru bezwzględnego – podsumowuje ekspert. 

W naszym interesie jako społeczeństwa jest to by rozliczać z tego polityków czy urzędników, którzy gospodarują zasobami publicznymi.

Szymon Osowski, szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Watchdog Polska nie wyklucza, że wystąpi do spółek o udostępnienie informacji o kosztach, a w przypadku odmowy – skieruje sprawę na drogę sądową. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Telewizja TVP Firmy Orlen Kancelaria Premiera Andrzej Moebus Maciej Szulwacha obchody Tysiąclecia Koronacji Bolesława Chrobrego Fundacja OCR Events
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Realizacją i kreacją strategii marszałka Sejmu zajmuje się jego główny doradca ds. polityki – Bartos
Polityka
Kto w Sejmie trzyma „małą łyżkę”? Sylwetka Bartosza Machalicy, stratega Włodzimierza Czarzastego
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
Polityka
Rada Krajowa Polski 2050 podjęła decyzję. Będzie głosowanie na przewodniczącego
Grzegorz Braun i Roman Fritz
Polityka
Partia Grzegorza Brauna znów podważa komory gazowe. Ale tę teorię obalili już sami negacjoniści
Donald Tusk w czasie orędzia noworocznego mówił o zasadzie tzw. local content
Polityka
„Najpierw polskie"? Eksperci oceniają nowe plany rządu
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama