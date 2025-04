Poseł PiS przekonywał, że „pierwsze sygnały mówiące o wątpliwościach dotyczących trybu wyboru tej właśnie oferty płynęły już w ostatnich dniach z branży organizującej tego rodzaju przedsięwzięcia”. - Pojawiało się dużo pytań w jakim trybie tę właśnie firmę wybrano – dodał.



- Cały szereg tych pytań wymaga pilnych odpowiedzi. Te pytania będziemy stawiać dziś w KPRM - podsumował.

Janusz Cieszyński o obchodach 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego: Chodzi o to, by ratować spadające notowania Rafała Trzaskowskiego

Z kolei poseł Janusz Cieszyński mówił, że „chodzi o to, by w związku ze spadającymi notowaniami kandydata Platformy Obywatelskiej (w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego) ratować jego kampanię za publiczne pieniądze”. - Temu ma służyć organizacja patriotycznego wydarzenia – dodał. - Rafał Trzaskowski chce pokazać jak wielkim jest patriotą, jednym z głównych elementów tego jest chowanie zdjęć, które pokazują jego udział w zupełnie innych wydarzeniach, czy chociażby to słynne schowanie pod stół podczas debaty tęczowej flagi. Lepiej mieć jakiekolwiek poglądy, byle stałe, niż zmieniać je jak w kalejdoskopie - podkreślił.

- My zadamy w KPRM szereg pytań: po pierwsze, z jakiej okazji w KPRM pojawił się pan Andrzej Moebus, kolega Donalda Tuska ze wspólnego haratania w gałę. Po drugie, na jakiej podstawie ten człowiek i jego współpracownica wydawali polecenia pracownikom KPRM. Jakie jest uzasadnienie, dla którego zewnętrzna firma, która organizuje kampanię Rafała Trzaskowskiego, ma jednocześnie organizować gigantyczny państwowy event tuż przed wyborami. Myślę, że odpowiedzi nasuwają się same, ale zobaczymy co w oficjalnej odpowiedzi otrzymamy – mówił też Cieszyński.