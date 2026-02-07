Sondaż. Polacy zgodni w ocenie kariery politycznej Szymona Hołowni

Wyborcy obozu rządzącego bez litości dla byłego lidera koalicjanta

Wśród wyborców Koalicji 15 października co piąty – 20 proc. – uważa że kariera Hołowni była raczej sukcesem. Zdecydowanego sukcesu nie dostrzegł w niej żaden z badanych.

Według 36 proc. pytanych Hołownia poniósł zdecydowaną porażkę, niewiele mniej, bo 35 proc. uważa, że kariera marszałka była raczej porażką.

9 proc. ankietowanych z tej grupy nie ma sprecyzowanej opinii.

Opozycja niemal jednogłośnie

Wyborcy opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Wolność i Niepodległość niemal jednogłośnie krytycznie oceniają karierę polityczną Szymona Hołowni. Aż 97 proc. respondentów z tej grupy uznaje ją za porażkę, z czego 56 proc. – zdecydowanie.

Nikt z ankietowanych nie uznał kariery marszałka za zdecydowany sukces, według 1 proc. Hołownia raczej odniósł sukces, a 2 proc. nie ma na ten temat zdania.