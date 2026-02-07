Sondaż. Polacy zgodni w ocenie kariery politycznej Szymona Hołowni

Aktualizacja: 07.02.2026 23:13 Publikacja: 07.02.2026 20:38
Szymon Hołownia
Foto: PAP, Tomasz Gzell
Ankietowanym zadano pytanie, które z proponowanych zdań najlepiej opisuje karierę polityczną założyciela i byłego lidera Polski 2050. Respondenci mieli do wyboru oceny: „zdecydowany sukces”, „raczej sukces”, „raczej porażka” i „zdecydowanie porażka”.
Zdecydowana większość pytanych, 81,3 proc. wskazała odpowiedzi negatywne; 40,4 proc. uznało, że kariera Hołowni to zdecydowanie porażka, dla 40,9 proc. jest ona raczej porażką.
Zaledwie 0,3 proc. respondentów uważa karierę obecnego wicemarszałka Sejmu za zdecydowany sukces. Według 12,6 proc. pytanych Hołownia raczej odniósł sukces. 5,8 proc. nie ma na ten temat zdania.
Wśród wyborców Koalicji 15 października co piąty – 20 proc. – uważa że kariera Hołowni była raczej sukcesem. Zdecydowanego sukcesu nie dostrzegł w niej żaden z badanych.
Według 36 proc. pytanych Hołownia poniósł zdecydowaną porażkę, niewiele mniej, bo 35 proc. uważa, że kariera marszałka była raczej porażką.
9 proc. ankietowanych z tej grupy nie ma sprecyzowanej opinii.
Wyborcy opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Wolność i Niepodległość niemal jednogłośnie krytycznie oceniają karierę polityczną Szymona Hołowni. Aż 97 proc. respondentów z tej grupy uznaje ją za porażkę, z czego 56 proc. – zdecydowanie.
Nikt z ankietowanych nie uznał kariery marszałka za zdecydowany sukces, według 1 proc. Hołownia raczej odniósł sukces, a 2 proc. nie ma na ten temat zdania.
Nie inaczej wygląda ocena działań Hołowni w grupie wyborców o niesprecyzowanych sympatiach politycznych. 2 proc. respondentów z tej grupy ocenia karierę Hołowni jako zdecydowany sukces, a raczej uważa tak 21 proc.
Zdecydowanie przeciwnego zdania jest 26 proc. ankietowanych, a raczej porażkę w działaniach byłego lidera Polski 2050 widzi 40 proc.; 11 proc. jest niezdecydowanych.
Analiza odpowiedzi w zależności od płci respondentów wykazała, że aż 92 proc. mężczyzn dostrzega porażkę w działaniach Hołowni, w tym 48 proc. – zdecydowaną. Sukces dostrzega jedynie 6 proc.
Wśród kobiet oceny są nieco łagodniejsze – 68 proc. uważa karierę Hołowni za porażkę, za sukces – 23 proc.
Krytyczne oceny działalności byłego marszałka Sejmu dominują także we wszystkich grupach ankietowanych w zależności od miejsca zamieszkania.
Wśród mieszkańców wsi 82 proc. ocenia karierę Hołowni negatywnie (12 proc. ocen pozytywnych). Małe miasta (do 50 tys. mieszkańców) są jeszcze bardziej krytyczne – 92 proc. ocen negatywnych, 7 pozytywnych.
Średnie miasto (50-250 tys. mieszkańców) to 70 proc. ocen negatywnych i 19 proc. pozytywnych. Duże miasta (pow. 250 tys. mieszkańców) – 78 proc. ocen negatywnych i 18 proc. pozytywnych.
Badanie zrealizowane 30.01 - 01.02.2026 r. metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI). Próba: n=1000 (reprezentatywna dla dorosłych Polaków).
