Sondaż. Polacy zgodni w ocenie kariery politycznej Szymona Hołowni

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski z końca stycznia 2026 r. pokazuje druzgocącą ocenę kariery politycznej Szymona Hołowni – niezależnie od preferencji politycznych ponad 81 proc. respondentów uznaje ją za porażkę.

Publikacja: 07.02.2026 20:38

Szymon Hołownia

Foto: PAP, Tomasz Gzell

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są ogólne wyniki sondażu dotyczącego kariery politycznej Szymona Hołowni?
  • Jakie stanowiska zajmowali respondenci w ocenie sukcesu lub porażki Hołowni?
  • Jak opinie dotyczące kariery Hołowni różnią się wśród wyborców różnych ugrupowań politycznych?
  • Jakie różnice w ocenie Hołowni zaobserwowano wśród respondentów w zależności od płci?
  • Jak miejsce zamieszkania wpływa na ocenę kariery Hołowni przez ankietowanych?

Ankietowanym zadano pytanie, które z proponowanych zdań najlepiej opisuje karierę polityczną założyciela i byłego lidera Polski 2050. Respondenci mieli do wyboru oceny: „zdecydowany sukces”, „raczej sukces”, „raczej porażka” i „zdecydowanie porażka”.

Zdecydowana większość pytanych, 81,3 proc. wskazała odpowiedzi negatywne; 40,4 proc. uznało, że kariera Hołowni to zdecydowanie porażka, dla 40,9 proc. jest ona raczej porażką.

Zaledwie 0,3 proc. respondentów uważa karierę obecnego wicemarszałka Sejmu za zdecydowany sukces. Według 12,6 proc. pytanych Hołownia raczej odniósł sukces. 5,8 proc. nie ma na ten temat zdania.

Wyborcy obozu rządzącego bez litości dla byłego lidera koalicjanta

Wśród wyborców Koalicji 15 października co piąty – 20 proc. – uważa że kariera Hołowni była raczej sukcesem. Zdecydowanego sukcesu nie dostrzegł w niej żaden z badanych.

Według 36 proc. pytanych Hołownia poniósł zdecydowaną porażkę, niewiele mniej, bo 35 proc. uważa, że kariera marszałka była raczej porażką. 

9 proc. ankietowanych z tej grupy nie ma sprecyzowanej opinii. 

Opozycja niemal jednogłośnie

Wyborcy opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Wolność i Niepodległość niemal jednogłośnie krytycznie oceniają karierę polityczną Szymona Hołowni. Aż 97 proc. respondentów z tej grupy uznaje ją za porażkę, z czego 56 proc. – zdecydowanie. 

Nikt z ankietowanych nie uznał kariery marszałka za zdecydowany sukces,  według 1 proc. Hołownia raczej odniósł sukces, a 2 proc. nie ma na ten temat zdania.

Pozostali wyborcy także krytyczni

Nie inaczej wygląda ocena działań Hołowni w grupie wyborców o niesprecyzowanych sympatiach politycznych. 2 proc. respondentów z tej grupy ocenia karierę Hołowni jako zdecydowany sukces, a raczej uważa tak 21 proc.

Zdecydowanie przeciwnego zdania jest 26 proc. ankietowanych, a raczej porażkę w działaniach byłego lidera Polski 2050 widzi 40 proc.; 11 proc. jest niezdecydowanych. 

Kobiety łagodniejsze dla Szymona Hołowni

Analiza odpowiedzi w zależności od płci respondentów wykazała, że aż 92 proc. mężczyzn dostrzega porażkę w działaniach Hołowni, w tym 48 proc. – zdecydowaną. Sukces dostrzega jedynie 6 proc. 

Wśród kobiet oceny są nieco łagodniejsze – 68 proc. uważa karierę Hołowni za porażkę, za sukces – 23 proc. 

Polska miejska i wiejska krytyczna wobec kariery marszałka

Krytyczne oceny działalności byłego marszałka Sejmu dominują także we wszystkich grupach ankietowanych w zależności od miejsca zamieszkania. 

Wśród mieszkańców wsi 82 proc. ocenia karierę Hołowni negatywnie  (12 proc. ocen pozytywnych). Małe miasta (do 50 tys. mieszkańców) są jeszcze bardziej krytyczne – 92 proc. ocen negatywnych, 7 pozytywnych.

Średnie miasto (50-250 tys. mieszkańców) to 70 proc. ocen negatywnych i 19 proc. pozytywnych. Duże miasta (pow. 250 tys. mieszkańców) – 78 proc. ocen negatywnych i 18 proc. pozytywnych.

Badanie zrealizowane 30.01 - 01.02.2026 r. metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI). Próba: n=1000 (reprezentatywna dla dorosłych Polaków).

