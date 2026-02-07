To, ile faktycznie niemiecki pracownik otrzyma na rękę, zależy od wielu czynników – przede wszystkim od klasy podatkowej, która uwzględnia m.in. stan cywilny zatrudnionego, zarobki partnera lub partnerki czy posiadanie dzieci. Ponadto od pensji brutto odciągane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i opiekuńcze oraz ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. W przypadku przynależności religijnej pensja pomniejszana jest jeszcze o podatek kościelny.

Foto: PAP

Potrącanych z pensji pozycji jest zatem więcej niż w Polsce, gdzie od pensji brutto odejmuje się – oprócz podatku – składki ZUS: emerytalną, rentową oraz na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe.

7175 zł kontra 3605 zł na rękę. Porównaliśmy „czyste” wypłaty singla w Berlinie i Warszawie

Jako przykład w naszym zestawieniu posłużył statystyczny, bezdzietny singiel pracujący w Berlinie i Warszawie za najniższą stawkę. W Niemczech po odjęciu wszystkich składek i zaliczek otrzyma on ok. 1700 euro (7175 zł) na rękę, podczas gdy jego polski odpowiednik dostanie połowę tego, czyli 3605,85 zł.

Ale czy w Niemczech osoba pracująca za minimalną stawkę może pozwolić sobie na zakup dwukrotnie więcej produktów niż pracujący za najniższą krajową Polak? Postanowiliśmy to sprawdzić. W tym celu porównaliśmy ceny kilkunastu produktów w sklepach Lidl w Berlinie i Warszawie. Z każdej kategorii wybraliśmy najtańsze produkty dostępne danego dnia w sklepie.

Pełny wózek w Berlinie, pół w Warszawie. Porównaliśmy siłę nabywczą najniższej krajowej

I tak statystyczny Niemiec za swoją całą pensję netto może kupić 6820 sztuk jajek (10 sztuk po 2,49 euro), Polak zaś 3436 szt. (10 szt. po 10,49 zł). Mieszkaniec Berlina może sobie pozwolić także na 1789 litrów mleka (1 l za 0,95 euro), 1717 sztuk masła (0,99 euro za 250 g – standardowa kostka w Niemczech jest większa niż w Polsce) czy ok. 225 kg żółtego sera (1 kg za 7,56 euro). W Polsce będą to odpowiednio: 1095 litrów mleka (1 l za 3,29 zł), 602 kostki masła (5,99 zł za 200 g) oraz 120 kg żółtego sera (1 kg za 29,99 zł).