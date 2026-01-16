Państwo w państwie. „Odbicie kobiety” i przejęcie interesów.

Aktualizacja: 16.01.2026 16:36 Publikacja: 16.01.2026 16:21
Odbicie kobiety Mateusza Strzelczyka mogło być powiązane z chęcią przejęcia myjni samochodowych
Foto: Adobe Stock
Mateusz Strzelczyk upadł podczas treningu na siłowni. Jak stwierdzili lekarze, przyczyną był zawał serca.
Rodzina wskazuje jednak, że ostatnie miesiące życia Mateusza były bardzo osobliwe ze względu na burzliwy związek, w jakim się znajdował. Jego partnerka - Karolina - miała namówić go na sporządzenie testamentu. Po śmierci chłopaka przejęła część jego biznesu oraz - wiele na to wskazuje - związała się ze znanym w poznańskim półświatku, Maciejem P.
Czytaj więcej
Pan Kamil przyszedł do sklepu, w którym niemal codziennie robił drobne zakupy. Odłożył na ladzie...
Karolina przebywa w mieszkaniu, które należy do mamy zmarłego chłopaka. Gdy kobieta próbowała się tam dostać, została zwyzywana oraz wyrzucona z posesji. Była dziewczyna syna miała potraktować ją gazem łzawiącym. Obrazu rzeczywistości dopełnia opowieść wspólnej znajomej Mateusza i Karoliny, wskazująca na przyczynę rozpadu związku.
Informator, który wie dużo o działalności Macieja P., wskazuje na bezwzględność i brutalne metody, jakimi posługuje się mężczyzna w dążeniu do obranego celu. Sugeruje, że odbicie kobiety Mateusza mogło być powiązane z chęcią przejęcia myjni samochodowych.
Czytaj więcej
Nieuczciwy wykonawca w świetle prawa spłaca swój dług pokrzywdzonemu po 50 złotych miesięcznie.
To tylko część nowych wątków, jakie pojawiły się w sprawie, o której Przemysław Talkowski z zaproszonymi do studia gośćmi będzie rozmawiał w programie „Państwo w państwie” w niedzielę o 19:30 w Polsacie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: zyciewarszawy.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Rada warszawskiej dzielnicy Praga-Południe wniosła o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc...
Jak Polacy oceniają działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy? Na to pytanie odpowiada najnowszy sondaż I...
Terminacja ciąży ze wskazań psychiatrycznych zastąpiła przesłankę embriopatologiczną, uchyloną przez Trybunał Ko...
Władze Warszawy chcą zmniejszyć liczbę sklepów z alkoholem, a zwiększyć jego sprzedaż w gastronomii. Na najbliżs...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas