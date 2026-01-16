Państwo w państwie. „Odbicie kobiety” i przejęcie interesów.

Mateusz Strzelczyk upadł podczas treningu na siłowni. Jak stwierdzili lekarze, przyczyną był zawał serca.

Burzliwy związek Mateusza Strzelczyka

Rodzina wskazuje jednak, że ostatnie miesiące życia Mateusza były bardzo osobliwe ze względu na burzliwy związek, w jakim się znajdował. Jego partnerka - Karolina - miała namówić go na sporządzenie testamentu. Po śmierci chłopaka przejęła część jego biznesu oraz - wiele na to wskazuje - związała się ze znanym w poznańskim półświatku, Maciejem P.

Karolina przebywa w mieszkaniu, które należy do mamy zmarłego chłopaka. Gdy kobieta próbowała się tam dostać, została zwyzywana oraz wyrzucona z posesji. Była dziewczyna syna miała potraktować ją gazem łzawiącym. Obrazu rzeczywistości dopełnia opowieść wspólnej znajomej Mateusza i Karoliny, wskazująca na przyczynę rozpadu związku.

Odbicie kobiety powiązane z chęcią przejęcia myjni samochodowych

Informator, który wie dużo o działalności Macieja P., wskazuje na bezwzględność i brutalne metody, jakimi posługuje się mężczyzna w dążeniu do obranego celu. Sugeruje, że odbicie kobiety Mateusza mogło być powiązane z chęcią przejęcia myjni samochodowych.