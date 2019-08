Formuła 1: Pościg Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk wygrywa GP Węgier

Dzięki zwycięstwie na torze w Węgrzech Hamilton do 62 punktów zwiększył przewagę nad kolegą z zespołu Valtterim Bottasem. 70 punktów traci do Brytyjczyka Verstappen.

21-letni kierowca Red Bulla, gdy został wyprzedzony przez Hamiltona, zjechał do garażu i zmienił opony, by zdobyć dodatkowy punkt za rekord okrążenia. Decyzja inżynierów była słuszna, Verstappen przejechał okrążenie najszybciej.

- Co za jazda, co za strategia. Tylko ty mogłeś sprawić, że to zadziałało - chwalili Hamiltona jest inżynierowie. - Przepraszam, że wątpiłem w naszą strategię. To było genialne - odpowiedział kierowca.

- Rzucili kostką i niestety to dziś zadziałało - mówił natomiast szef zespołu Red Bull Christian Horner.

Robert Kubica zakończył wyścig na 19. miejscu. Zawodów nie ukończył Romain Grosjean z zespołu Hass. Drugi z kierowców Williamsa George Russell był 16.