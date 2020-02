Sondaż: Kto wierzy, że śledztwo ws. Banasia to zemsta?

Dowiedz się więcej: Co śledczy znajdą w laptopie prezesa NIK?

Aż 30 proc. respondentów uważa jednak, że motywem postępowania prokuratury i służb jest zemsta polityczna. Ale także prawie 30 proc. zapytanych nie wie, co sądzić o powodach intensywnych przeszukań z poprzedniego tygodnia m.in. w mieszkaniach i biurach szefa Izby.

Prawie 60 proc. z nich uważa, że celem postępowania jest chęć wyjaśnienia sprawy. Trzeba jednak podkreślić, że aż 30 proc. nie umie wskazać motywów działania służb. Może to oznaczać, że nawet w elektoracie PiS spora grupa nie wierzy w zwykłe służbowe motywacje m.in. ostatnich przeszukań. Tym bardziej że 9,5 proc. wyborców obozu władzy dopuszcza, iż motywem była polityczna zemsta.

W PSL-Kukiz’15 opinie są bardzo podzielone, choć wciąż największa grupa wyborców tego ugrupowania wskazuje na polityczną zemstę – 41,7 proc. W przypadku Konfederacji ani jeden wyborca nie wskazał motywu, jakim jest chęć wyjaśnienia sprawy. To precyzyjnie pokazuje, jak bardzo przekonania radykalnej prawicy różnią się od poglądów prawicy rządzącej.

Ciekawą prawidłowość widać też w zakresie źródeł, z których badani czerpią swoją wiedzę o świecie. Np. wśród widzów kanału informacyjnego TVP Info przekonanie o szlachetnych motywach przyświecających służbom i prokuraturze ma 72 proc. pytanych. To więcej niż w samym elektoracie PiS/ZP. Za to wśród widzów „Wiadomości” 50 proc. wskazało chęć wyjaśnienia sprawy, 18 proc. zemstę polityczną, a aż 31 proc. nie wie, na co się zdecydować.